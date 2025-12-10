Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025

Sáng 10/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2025 với chủ đề: “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân”. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ tướng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương trả lời các nhóm câu hỏi (Ảnh: baochinhphu.vn).

Trong đợt đối thoại lần này, có hơn 5.000 ý kiến, đề xuất, kiến nghị của bà con nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tại hội nghị, các đại biểu nông dân, hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp phát biểu nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào 5 nhóm nội dung chính, mong muốn Chính phủ tiếp tục quan tâm tháo gỡ. Trong đó, tiếp tục thúc đẩy hợp tác, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản cho nông dân; các giải pháp hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi số cho nông dân; kết nối doanh nghiệp hợp tác xã - nông dân - nhà khoa học, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, nông thôn. Phát triển hệ thống logictics phục vụ thương mại nông sản, giới thiệu tiêu thụ nông sản trên môi trường số. Quan tâm đầu tư hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn, nhất là hạ tầng internet tại các vùng sâu, vùng xa, hệ thống cảnh báo lũ, sạt lở đất; các cơ chế, chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất sau lũ; thu hút doanh nghiệp, nông dân tham gia, thúc đẩy thị trường bảo hiểm nông nghiệp. Vấn đề quy hoạch các vùng chuyên canh, phát triển thương hiệu, các ngành hàng chủ lực và giải pháp hỗ trợ nông dân tham gia; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tập trung, tích tụ đất nông nghiệp, khơi thông nguồn lực đất đai để phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo sinh kế bền vững cho nông dân.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương trả lời, phân tích tình hình, làm rõ nguyên nhân, giải pháp đã và đang triển khai thực hiện trong phát triển “tam nông”. Đồng thời, đề ra các cơ chế chính sách, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp chất lượng, đảm bảo các tiêu chuẩn xuất khẩu, mở rộng thị trường, tạo sinh kế bền vững.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định vai trò quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong lịch sử dựng xây đất nước cũng như trong 40 năm đổi mới. Đây là điểm tựa vững chắc để phát triển ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp; thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ hiện đại để hình thành chuỗi sản xuất nông nghiệp bền vững; nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu và xây dựng thương hiệu nông sản. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống; hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, bảo hiểm, tín dụng xanh, tín chỉ carbon trong nông, lâm, ngư nghiệp.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Tiếp tục cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và khơi thông nguồn lực đất đai, tài nguyên, môi trường nhằm phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện “3 công khai, 3 giám sát”, thể chế hóa quy trình “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, phấn đấu xuất khẩu nông sản đạt 100 tỷ USD trong tương lai, đưa đất nước phát triển, nông dân hạnh phúc.

Lệ Oanh