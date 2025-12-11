Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiều 11/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh họp phiên chuyên đề về điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận hội nghị

Báo cáo của Sở Tài chính (đơn vị chủ trì lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh) và đơn vị tư vấn tập trung phân tích các yếu tố, điều kiện phát triển của tỉnh Phú Thọ; vị thế, vai trò của tỉnh đối với vùng và quốc gia; thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025; lợi thế, điểm mạnh, yếu, cơ hội thách thức; quan điểm, định hướng, kịch bản phát triển. Từ đó xác định các hành lang, cực tăng trưởng, kết nối; các trụ cột phát triển; các định hướng phát triển hạ tầng chính so với các quy hoạch trước đó. Theo đó: Tỉnh Phú Thọ mới sau hợp nhất từ 3 tỉnh Phú Thọ - Vĩnh Phúc và Hòa Bình có quy mô kinh tế, dân số và diện tích lớn nhất; tạo cực tăng trưởng mới và đóng vai trò động lực phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc bộ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cho ý kiến tại hội nghị

Với quan điểm kế thừa các nội dung vẫn còn phù hợp trong 3 quy hoạch của 3 tỉnh trước đây (nhưng không phải cộng cơ học 3 quy hoạch tỉnh trước sáp nhập, mà có nghiên cứu, bổ sung các nội dung quy hoạch mới phù hợp với thực tiễn không gian phát triển mới của tỉnh), báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch tỉnh đề xuất 3 kịch bản phát triển cho tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định 3 hành lang kinh tế, 1 vành đai sinh thái, 5 trục động lực.

Trong đó: Trục kinh tế phía Bắc thuộc hành lang kinh tế động lực Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, gắn với tuyến đường giao thông chính, các đô thị, trung tâm công nghiệp dịch vụ quan trọng của tỉnh và vùng Trung du miền núi phía Bắc. Trục kinh tế trung tâm gắn với hành lang kinh tế Bắc - Nam kết nối trục dọc Bắc - Nam từ Tuyên Quang - Việt Trì - Hòa Bình - Thanh Hóa. Trục kinh tế phía Đông gắn với quốc lộ 2C, đường vành đai 5 - Vùng thủ đô và cao tốc phía Tây. Trục kinh tế phía Nam gắn với hành lang kinh tế Điện Biên - Sơn La - Hòa Bình. Trục kinh tế sinh thái kết nối phía Tây Việt Trì - Hòa Bình...

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch tỉnh

Các ý kiến đóng góp tại hội nghị cơ bản đồng tình với đề xuất của đơn vị tư vấn, đồng thời tập trung làm rõ thêm tính khả thi và đồng bộ của các đề xuất điều chỉnh quy hoạch; chi tiết hơn định hướng không gian phát triển; nghiên cứu, bổ sung các định hướng khai thác tiềm năng, lợi thế về phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn; tiếp tục rà soát để cập nhật, thành lập khu thương mại tự do trên địa bàn tỉnh; tính toán kỹ mục tiêu tăng trưởng phấn đấu cho các ngành, lĩnh vực; chi tiết hóa hơn nữa danh mục các dự án trọng điểm và nguồn lực ưu tiên cho các khu vực được xác định là động lực tăng trưởng mới gắn với các hành lang kinh tế và cực tăng trưởng.

Việc tính toán và lựa chọn kịch bản tăng trưởng phải thật sự phù hợp, tránh đặt mục tiêu quá cao mà thiếu cơ sở thực tiễn; đánh giá kỹ lưỡng, chính xác các yếu tố, điều kiện phát triển của tỉnh để đưa ra phương án tối ưu.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề xuất các giải pháp mang tính chiến lược và kỹ thuật, bao gồm việc cần có giải pháp mạnh mẽ về khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc thu hút doanh nghiệp công nghệ cao. Về mặt dữ liệu, các sở ngành đề nghị rà soát và hiệu chỉnh lại số liệu cho chính xác đảm bảo phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các sở, ban, ngành, đơn vị tư vấn trong công tác chuẩn bị các nội dung liên quan tới điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đến nay, công tác thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch tỉnh đã thực hiện xong 3 nhiệm vụ: Phê duyệt nội dung điều chỉnh quy hoạch tỉnh, xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt dự toán lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh; tổ chức lựa chọn nhà thầu thầu tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh; hoàn thành sơ bộ phương án điều chỉnh quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Giám đốc Sở Công Thương Trần Quang Tuấn phát biểu tại hội nghị

Đồng tình đề xuất các phương án hành lang kinh tế, động lực đột phá, phát triển hạ tầng... của báo cáo quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị báo cáo cần tham vấn thêm các chuyên gia, nhà khoa học bảo đảm tính chặt chẽ, hiệu quả mang tính thực tiễn có tầm nhìn xa và hướng đến phát triển bền vững. Trong đó, cần bổ sung, làm rõ hơn các phương án quy hoạch phù hợp cho các tiểu vùng; các trung tâm phát triển mới; nghiên cứu phương án hành lang giao thông gắn với hành lang kinh tế, bổ sung kết nối với thủ đô Hà Nội, các tỉnh phía Tây Bắc và kết nối với các tỉnh Bắc Trung Bộ, đặc biệt là kết nối với quốc lộ 1; bổ sung quy hoạch hệ thống logistic gắn với hệ thống giao thông đường sắt đô thị, các tuyến đường thủy nội địa phục vụ vận chuyển nguyên vật liệu.

Cùng với đó, cần rà soát một số định hướng mới, định hướng lớn phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia; không gian phát triển cần nghiên cứu bổ sung các khu công nghiệp; cụ thể hóa các vành đai công nghiệp, làm rõ vành đai công nghiệp Phú Thọ - Thái Nguyên - Bắc Ninh; rà soát các cụm công nghiệp, tránh chồng chéo tại những vị trí quy hoạch khu công nghiệp.

Nghiên cứu bổ sung về thủy văn - ngập lụt - hành lang thoát lũ, sạt lở trên địa bàn tỉnh để có đánh gia phù hợp định hướng quy hoạch trung tâm hành chính mới của tỉnh. Đánh giá khu vực phát triển năng lượng mặt trời gắn với các hồ lớn...

Đồng chí đề nghị Sở Tài chính và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội nghị; cập nhật lại số liệu; hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo hướng làm nổi bật vị thế, vai trò của tỉnh, xác định rõ mô hình tăng trưởng và cấu trúc phát triển không gian mới, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo đúng tiến độ.

Đinh Vũ