Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành

Ngày 11/12, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến chúc mừng và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Lê Văn Lịch, Chi bộ thôn Trung, Đảng bộ xã Thổ Tang.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Sơn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Lê Văn Lịch, Chi bộ thôn Trung, Đảng bộ xã Thổ Tang

Đảng viên Lê Văn Lịch sinh ngày 13/9/1929, vào Đảng ngày 5/11/1947. Từ khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng đồng chí luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, luôn tiên phong, gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ mà tổ chức Đảng giao, tích cực vận động gia đình, người thân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Thổ Tang tặng hoa và quà chúc mừng đảng viên Lê Văn Lịch

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đảng viên Lê Văn Lịch trong suốt quá trình rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là vinh dự của riêng cá nhân đảng viên Lê Văn Lịch mà còn là vinh dự của gia đình và các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương.

Đồng chí mong muốn đảng viên Lê Văn Lịch giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, là cây cao bóng cả để con cháu và Nhân dân noi theo. Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Thổ Tang phát huy trách nhiệm, quan tâm, chăm lo đời sống cho những đồng chí đảng viên lão thành trên địa bàn.

Thuý Hường