Hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI

Hưởng ứng chương trình “Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI”, sáng 12/12, Công ty Điện lực Phú Thọ phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện.
Đây là hoạt động an sinh xã hội được tổ chức hàng năm, góp phần xây dựng hình ảnh nhân văn về con người EVN trong xã hội để hướng tới các giá trị phát triển bền vững của Tập đoàn. Những giọt máu được hiến tặng góp phần phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân đang cần máu. Với chủ đề “Vạn trái tim - Một tấm lòng”, chương trình thu hút đông đảo cán bộ ngành Điện đăng ký tham gia hiến máu.
Cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ tham gia hiến máu.
Việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp và trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty Điện lực Phú Thọ với cộng đồng và xã hội.
Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức thu được 153 đơn vị máu, góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện trong cộng đồng với thông điệp nhân văn “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.
Thu Hà
