Mỹ siết chặt trừng phạt Venezuela làm dấy lên nguy cơ giá dầu tăng

Giới đầu tư không khỏi lo ngại giá dầu sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela tiếp tục leo thang.

Mỹ vừa công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào người thân của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và các công ty vận tải dầu mỏ, đồng thời thực hiện vụ thu giữ tàu chở dầu đầu tiên - động thái mạnh mẽ trong chiến dịch gia tăng áp lực đối với nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này.

Ảnh minh họa: Reuters

Bộ Tài chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt đối với 3 thân nhân của Đệ nhất phu nhân của Tổng thống Maduro, bà Cilia Flores. Lệnh trừng phạt cũng nhắm vào một doanh nhân thân cận với ông Maduro, cùng 6 tàu chở dầu thô và 6 công ty vận tải biển liên quan. Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng thời xác nhận việc lực lượng chức năng Mỹ đã lần đầu tiên thu giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela - tàu Skipper, xem đây là hành động thực thi tư pháp đối với “tàu không quốc tịch” và là một phần trong chiến dịch mở rộng hoạt động chống ma túy.

Bên cạnh việc triển khai lực lượng hải quân lớn nhất tại Caribe kể từ năm 1962 để trấn áp các đối tượng mà phía Mỹ gọi là "khủng bố ma túy”, Mỹ cũng đang chuẩn bị mở rộng các hoạt động chặn giữ tàu chở dầu của Venezuela, nhắm thêm các tàu trong “hạm đội bóng tối”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: "Liên quan đến vấn đề dầu mỏ và những gì đã xảy ra ngày hôm qua, Bộ Tư pháp đã yêu cầu và được chấp thuận lệnh bắt giữ một tàu vì đó là tàu vận chuyển bất hợp pháp nằm trong danh sách trừng phạt. Tổng thống cam kết ngăn chặn dòng chảy ma túy bất hợp pháp vào Mỹ cũng như cam kết thực thi chính sách trừng phạt. Và đó là những gì các bạn và cả thế giới đã thấy diễn ra ngày hôm qua”.

Về phía Venezuela, nước này kịch liệt phản đối động thái thu giữ tàu chở dầu đồng thời cáo buộc Mỹ đang theo đuổi chính sách mạo hiểm nhằm kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela. Venezuela một lần nữa khẳng định sẽ lên án trước các cơ quan quốc tế về hành động được cho là “trái phép và vi phạm nghiêm trọng chủ quyền” của Venezuela.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định: “Tôi muốn nhắc lại điều này ngày hôm nay và mỗi ngày: Gửi đến người dân Mỹ, người dân Venezuela và người dân châu Mỹ, chúng ta phải đoàn kết để giành lấy hòa bình, đánh bại các kế hoạch dẫn tới cuộc chiến điên rồ, không thể để xảy ra cuộc chiến vì dầu mỏ, đổ máu vì dầu mỏ”.

Trước những diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Venezuela Maduro, bày tỏ sự đoàn kết và tái khẳng định sự ủng hộ đối với chính sách bảo vệ chủ quyền của Caracas. Ngoại trưởng Nga Lavrov yêu cầu Mỹ đưa ra lý do và cơ sở pháp lý cho việc thu giữ tàu.

Trong khi đó, Liên hợp quốc cũng hết sức quan ngại về những diễn biến tình hình leo thang giữa Mỹ và Venezuela, kêu gọi các bên kiềm chế mọi hành động có thể đẩy căng thẳng gia tăng hơn nữa và gây bất ổn cho khu vực.

Giới phân tích dự báo nguồn thu dầu mỏ của Caracas có thể chịu tác động mạnh. Thực tế giá dầu đã tăng nhẹ sau thông tin về việc Mỹ mở rộng chiến dịch. Ngành dầu mỏ của Venezuela từng đạt sản lượng hơn 2 triệu thùng/ngày, nay chỉ còn khoảng 1 triệu thùng/ngày. Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Venezuela đang được xem như một “yếu tố rủi ro địa chính trị” thêm vào bức tranh cung - cầu vốn đã nhạy cảm do tác động từ những bất ổn liên quan tới các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn như Iran hay Nga.

Nguồn vov.vn