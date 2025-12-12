Thái Lan: Thủ tướng Anutin trình kiến nghị giải tán Hạ viện lên Nhà vua

{title}
Theo quy định của Hiến pháp Thái Lan, sau khi Nhà vua phê chuẩn kiến nghị giải tán Hạ viện, một cuộc tổng tuyển cử phải được tổ chức trong vòng 45-60 ngày.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, tối 11/12, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã đệ trình lên Nhà vua Thái Lan kiến nghị phê chuẩn kế hoạch giải tán Hạ viện, qua đó mở đường cho cuộc tổng tuyển cử mới.
Đề xuất trên được đưa ra sau khi Lãnh đạo đảng Nhân dân (PP) đối lập Nattapong Ruangpanyawut tuyên bố thúc đẩy phiên điều trần bất tín nhiệm tại Hạ viện đối với toàn bộ Nội các đương nhiệm sau khi PP và đảng Tự hào Thái Lan của Thủ tướng Anutin không thể tìm được tiếng nói chung trong vấn đề sửa đổi Hiến pháp.
Cụ thể, các nghị sỹ đảng Tự hào Thái Lan cùng ngày đã bỏ phiếu thông qua quy định giữ lại quyền của các thượng nghị sỹ đối với tiến trình sửa đổi Hiến pháp, trong đó yêu cầu Hiến pháp sửa đổi phải được sự tán thành của ít nhất 1/3 tổng số thượng nghị sỹ.
Trong khi đó, PP kiên quyết yêu cầu loại bỏ quyền hạn và sự liên quan của các thượng nghị sỹ đối với việc sửa đổi Hiến pháp.
