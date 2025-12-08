Thủ tướng Hungary: EU lên kế hoạch chiến tranh với Liên bang Nga trước năm 2030

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố EU đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với Liên bang Nga và đặt mục tiêu đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn trước năm 2030.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga cho biết phát biểu tại một cuộc mít-tinh phản chiến mới đây, Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orban, nói rằng châu Âu đã bắt đầu tiến gần hơn tới nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp.

Người đứng đầu chính phủ Hungary mô tả một tiến trình bốn bước thường dẫn tới chiến tranh, gồm cắt đứt quan hệ ngoại giao, áp đặt trừng phạt, chấm dứt hợp tác kinh tế và cuối cùng là tham gia xung đột vũ trang.

Trong khi đó, theo Thủ tướng Orban, phần lớn những bước này đã được thực hiện.

“Có một quan điểm chính thức của Liên minh châu Âu (EU) rằng trước năm 2030, khối này phải sẵn sàng cho chiến tranh”, ông Orban nói.

Thủ tướng Orban cũng cho biết các quốc gia châu Âu đang tiến tới một “nền kinh tế thời chiến”.

Theo ông Orban, một số nước thành viên EU đã bắt đầu chuyển đổi các lĩnh vực giao thông và công nghiệp để phục vụ việc sản xuất vũ khí.

Thủ tướng Hungary nhấn mạnh lập trường phản đối chiến tranh của Budapest. “Nhiệm vụ của Hungary đồng thời là ngăn châu Âu đi đến chiến tranh”, ông Orban nói.

Theo RT, Thủ tướng Orban nhiều lần chỉ trích mạnh mẽ lập trường của EU trong cuộc xung đột Ukraine.

Hungary kiên quyết phản đối các lệnh trừng phạt nhằm vào Liên bang Nga cũng như viện trợ quân sự cho Kiev, và thay vào đó kêu gọi đàm phán hòa bình.

Lời cảnh báo của ông Orban gợi lại những nhận định gần đây của Tổng thống Serbia, Aleksandar Vucic, và Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Boris Pistorius, những người đều cho rằng một cuộc đối đầu giữa châu Âu và Liên bang Nga ngày càng có khả năng xảy ra hơn trong những năm tới.

Dù giọng điệu từ một số quốc gia thành viên EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đối với Liên bang Nga ngày càng gay gắt, không có bên nào tuyên bố công khai ý định tiến hành chiến tranh.

Trong bài phỏng vấn được Financial Times công bố hôm 30/11, Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, nói với tạp chí này rằng các nước thành viên của liên minh đang xem xét nhiều phương án đáp trả điều ông mô tả là “cuộc chiến hỗn hợp” của Liên bang Nga.

Ông Dragone nói: “Chúng tôi đang nghiên cứu mọi thứ... trở nên quyết đoán hơn hoặc chủ động thay vì bị động là điều mà chúng tôi đang cân nhắc”.

Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO bổ sung rằng một “đòn tấn công phủ đầu” có thể được coi là một hành động “tự vệ”, mặc dù điều này “còn xa so với cách suy nghĩ và hành xử thông thường” của NATO.

Theo RT, thời gian qua, EU ngày càng sử dụng cái gọi là “mối đe dọa từ Liên bang Nga” để biện minh cho các đợt tăng chi tiêu quân sự quy mô lớn, như kế hoạch Tái Vũ trang châu Âu (ReArm Europe) trị giá 800 tỷ euro (930 tỷ USD) của Brussels và cam kết của các nước thành viên NATO nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho biết Moskva không có kế hoạch chiến đấu với EU hay NATO, nhưng sẽ đáp trả nếu các nước phương Tây phát động chiến tranh nhằm vào Liên bang Nga.

