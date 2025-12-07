Thách thức với EU khi muốn dùng tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine

{title}
Nếu EU thất bại với kế hoạch dùng tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine, điều này sẽ làm suy yếu nghiêm trọng vị thế và uy tín của khối.
Các lãnh đạo châu Âu lâu nay hy vọng có thể thể hiện sức mạnh tập thể bằng một khoản tiền khổng lồ tài trợ cho nỗ lực quân sự của Ukraine, lớn đến mức sẽ đưa Kiev vào vị thế đàm phán mạnh mẽ hơn trước Moskva.
Kế hoạch đó hiện vẫn đối mặt trở ngại. Điều lẽ ra là một màn thể hiện sức mạnh đoàn kết của châu Âu đang có nguy cơ biến thành màn phơi bày yếu kém, rối ren khi họ liên tục bị gạt ra khỏi các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine do Mỹ làm trung gian.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula Von der Leyen tại cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ, ngày 3/12. Ảnh: AFP
Cốt lõi của kế hoạch là khoản tài sản nhà nước của Nga trị giá 244 tỷ USD đang bị đóng băng tại tổ chức lưu ký quốc tế Euroclear ở Bỉ. Các lãnh đạo châu Âu muốn sử dụng nó để cấp một “khoản vay bồi thường” cho Ukraine, song cách thức thực hiện điều này vẫn chưa được thống nhất.
Trong nỗ lực mới nhất để thúc đẩy kế hoạch, các nhà hoạch định chính sách Liên minh châu Âu (EU) hôm 3/12 công bố phiên bản cập nhật, trong đó có các giải pháp pháp lý linh hoạt giúp dễ dàng thực hiện đề xuất mà không cần đồng thuận tuyệt đối từ mọi quốc gia thành viên.
Những ý tưởng này sẽ được xem xét tại hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo châu Âu ở Brussels, Bỉ, vào ngày 18/12. Nhưng Bỉ vẫn bày tỏ hoài nghi. Các nhà ngoại giao cùng chuyên gia phân tích đã bắt đầu thừa nhận rằng châu Âu có thể buộc phải đề xuất cho Ukraine một gói hỗ trợ tài chính khiêm tốn hơn.
