Tiếp nối Mỹ, Canada dỡ lệnh trừng phạt Syria

Canada tiếp nối Mỹ nới lệnh trừng phạt, loại Syria khỏi danh sách nước tài trợ khủng bố và đưa Hayat Tahrir al-Sham khỏi diện “tổ chức khủng bố”.

“Các bước đi này phù hợp với quyết định gần đây từ đồng minh của chúng tôi, gồm Mỹ và Anh, đồng thời tiếp nối những nỗ lực của chính phủ chuyển tiếp ở Syria nhằm thúc đẩy sự ổn định tại quốc gia này”, Bộ Ngoại giao Canada thông báo hôm 5/12.

Canada sẽ loại Syria khỏi danh sách nước tài trợ khủng bố và xóa nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) khỏi diện “tổ chức khủng bố”. “Quyết định này đã được cân nhắc kỹ lưỡng”, Bộ Ngoại giao Canada nhấn mạnh.

Canada liệt Syria vào danh sách “quốc gia hỗ trợ khủng bố” hồi năm 2012, vì cách xử lý các cuộc biểu tình của chính quyền tổng thống khi đó là Bashar al-Assad.

HTS bị trừng phạt rộng rãi do có liên hệ với Al-Qaeda, nhưng một số quốc gia phương Tây đã loại nhóm này khỏi danh sách khủng bố để tạo điều kiện hợp tác tốt hơn với chính phủ mới ở Syria và Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa.

Người dân Syria mang theo cờ tập trung ở thành phố Hama ngày 5/12. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Canada cho biết nước này đang duy trì lệnh trừng phạt đối với 56 cá nhân Syria, trong đó có các cựu quan chức của chính quyền Assad và thành viên trong gia đình ông.

Ông Sharaa lên nắm quyền hồi tháng 12/2024, sau khi nhóm HTS dẫn dắt liên minh nổi dậy lật đổ chính quyền cựu tổng thống Assad. Cùng tháng đó, ông được Mỹ dỡ lệnh truy nã. Các lãnh đạo mới của Syria đang tìm cách xây dựng hình ảnh ôn hòa.

HTS cắt liên hệ với al-Qaeda vào năm 2016 và tập trung củng cố ảnh hưởng ở tây bắc Syria. Nhóm được Mỹ đưa khỏi danh sách khủng bố hồi tháng 7.

Anh loại HTS khỏi danh sách tổ chức khủng bố hồi tháng 10, mở đường để nối lại quan hệ với Syria. Syria tháng trước thông báo mở lại đại sứ quán tại thủ đô London sau 14 năm, bước đi mới nhất nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao toàn cầu.

Nguồn vnexpress.net