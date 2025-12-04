Quốc tế
Houthi trả tự do cho nhóm thủy thủ người nước ngoài sau 5 tháng

Lực lượng Houthi ở Yemen hôm qua thông báo đã trả tự do cho các thủy thủ người nước ngoài bị nhóm này bắt giữ trong cuộc tấn công tàu chở hàng trên Biển Đỏ hồi tháng 7 năm nay.

Thông báo của Houthi cho biết, nhóm này đã trả tự do và bàn giao các thủy thủ của tàu Eternity C cho phía Oman. Tàu Eternity C mang cờ Liberia, bị Houthi tấn công hồi đầu tháng 7 năm nay, khi đang di chuyển về phía Bắc Biển Đỏ.

Cuộc tấn công khiến 4 thủy thủ thiệt mạng, 11 người mất tích và tàu Eternity C bị chìm hoàn toàn. Đây là cuộc tấn công gây hậu quả nghiêm trọng nhất, kể từ khi Houthi mở chiến dịch tập kích các tàu mà nhóm này cho là có liên quan đến Israel trên các vùng biển khu vực tháng 11/2023.

Lực lượng Houthi tại Yemen. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, thông báo hôm qua của Houthi không đề cập số lượng cũng như quốc tịch các thủy thủ được phóng thích. Giới chức Oman cũng chưa xác nhận thông tin này.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Philippines hôm 2/12 cho biết 9 thủy thủ người nước này vẫn đang bị Houthi bắt giữ làm con tin, từ sau cuộc tấn công của Houthi nhằm vào tàu Eternity C hồi tháng 7.

Theo các báo cáo chính thức, trong 2 năm qua, Houthi đã triển khai thiết bị không người lái và tên lửa hành trình tập kích hơn 100 tàu trên các vùng biển khu vực.

Các cuộc tấn công của Houthi khiến ít nhất 4 tàu bị chìm, 9 thủy thủ thiệt mạng và 11 người mất tích. Mỹ, Anh, Israel cùng một số nước, đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào Yemen để trừng phạt và làm suy yếu năng lực quân sự của Houthi.

Nguồn vov.vn


