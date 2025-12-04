Houthi trả tự do cho nhóm thủy thủ người nước ngoài sau 5 tháng

{title}
{publish}
{head}
Lực lượng Houthi ở Yemen hôm qua thông báo đã trả tự do cho các thủy thủ người nước ngoài bị nhóm này bắt giữ trong cuộc tấn công tàu chở hàng trên Biển Đỏ hồi tháng 7 năm nay.
Thông báo của Houthi cho biết, nhóm này đã trả tự do và bàn giao các thủy thủ của tàu Eternity C cho phía Oman. Tàu Eternity C mang cờ Liberia, bị Houthi tấn công hồi đầu tháng 7 năm nay, khi đang di chuyển về phía Bắc Biển Đỏ.
Cuộc tấn công khiến 4 thủy thủ thiệt mạng, 11 người mất tích và tàu Eternity C bị chìm hoàn toàn. Đây là cuộc tấn công gây hậu quả nghiêm trọng nhất, kể từ khi Houthi mở chiến dịch tập kích các tàu mà nhóm này cho là có liên quan đến Israel trên các vùng biển khu vực tháng 11/2023.
Lực lượng Houthi tại Yemen. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, thông báo hôm qua của Houthi không đề cập số lượng cũng như quốc tịch các thủy thủ được phóng thích. Giới chức Oman cũng chưa xác nhận thông tin này.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Philippines hôm 2/12 cho biết 9 thủy thủ người nước này vẫn đang bị Houthi bắt giữ làm con tin, từ sau cuộc tấn công của Houthi nhằm vào tàu Eternity C hồi tháng 7.
Theo các báo cáo chính thức, trong 2 năm qua, Houthi đã triển khai thiết bị không người lái và tên lửa hành trình tập kích hơn 100 tàu trên các vùng biển khu vực.
Các cuộc tấn công của Houthi khiến ít nhất 4 tàu bị chìm, 9 thủy thủ thiệt mạng và 11 người mất tích. Mỹ, Anh, Israel cùng một số nước, đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào Yemen để trừng phạt và làm suy yếu năng lực quân sự của Houthi.
Nguồn vov.vn
Gần đến thời điểm Australia thực thi quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, tại nước này đã xuất hiện nhiều nghi ngại liên quan đến quy định mới. Hôm nay (3/12),...
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho biết Moskva muốn đưa hợp tác kinh tế với cả Trung Quốc và Ấn Độ lên một tầm cao mới bằng cách tập trung vào công nghệ.
Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo thực hiện chính sách ân hạn đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước năm 2025. Thời gian...
Nhiều người cao tuổi gốc Việt ở quận Cam có nguy cơ mất chỗ ở khi rào cản ngôn ngữ khiến họ không hiểu được các cảnh báo về nội quy của chủ đất.
Tổng thống Trump cho biết có "cơ hội tốt" về thỏa thuận chấm dứt chiến sự sau cuộc thảo luận của quan chức Mỹ và Ukraine tại Florida.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông báo lực lượng Không quân nước này sẽ được trang bị các khí tài quân sự chiến lược mới để thực thi "nhiệm vụ quan trọng mới."
Số người thiệt mạng tiếp tục tăng ngay cả khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực từ ngày 10/10, do các đội cứu hộ có điều kiện tiếp cận nhiều khu vực bị phá hủy để tìm thi thể.