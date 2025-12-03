Tổng thống Putin tiết lộ trọng tâm trong kế hoạch hợp tác mới với Trung Quốc và Ấn Độ

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho biết Moskva muốn đưa hợp tác kinh tế với cả Trung Quốc và Ấn Độ lên một tầm cao mới bằng cách tập trung vào công nghệ.

Tổng thống Lien bang Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo tại Moskva vào ngày 18/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga chiều 2/12, theo giờ địa phương, dẫn tuyên bố của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Đầu tư “Russia Calling!” hôm 2/12 cho biết Moskva muốn tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế với hai đối tác thương mại chủ chốt là Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo RT, Bắc Kinh và New Delhi đã từ chối tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moskva liên quan tới xung đột Ukraine và thay vào đó đẩy mạnh thương mại với Liên bang Nga.

Trong phát biểu hôm 2/12, nhà lãnh đạo Liên bang Nga ca ngợi điều ông gọi là cách tiếp cận “hợp lý và thực tế” của Bắc Kinh và New Delhi trong hợp tác với Moskva.

Tổng thống Putin nhấn mạnh “tình hữu nghị và quan hệ đối tác chiến lược nhiều năm” với cả Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời cho biết kim ngạch thương mại song phương với mỗi nước đã “tăng trưởng đáng kể” trong ba năm qua.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga tuyên bố: “Chúng tôi hướng tới việc đưa hợp tác với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Ấn Độ lên một tầm cao hoàn toàn mới, bao gồm thông qua việc tăng cường khía cạnh công nghệ”.

Liên bang Nga và Trung Quốc gần như đã tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương từ năm 2020 đến 2024, vượt 240 tỷ USD vào năm ngoái.

Tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Liên bang Nga Anton Siluanov cho biết hai quốc gia đã từ bỏ các đồng tiền phương Tây trong thanh toán song phương, với phần lớn giao dịch hiện được thực hiện bằng đồng rúp của Liên bang Nga và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

Cũng trong tháng 11/2025, Moskva và Bắc Kinh đã công bố một lộ trình chung nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương. Hai bên cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực từ nông nghiệp, thương mại, môi trường và đầu tư tới trí tuệ nhân tạo và khám phá không gian.

Với Ấn Độ, giá trị hàng hóa nước này xuất khẩu sang Liên bang Nga hiện đạt 5 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ Liên bang Nga đạt 64 tỷ USD. Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2030. Liên bang Nga cũng đang mở rộng sản xuất chung với Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực, cả quân sự lẫn dân sự.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva cũng sẵn sàng chia sẻ kiến thức công nghệ với New Delhi. “Bất cứ điều gì có thể chia sẻ với Ấn Độ, chúng tôi sẽ chia sẻ”, ông Peskov nói.

Dự kiến Tổng thống Putin sẽ thảo luận về việc sản xuất chung tiêm kích thế hệ thứ năm Sukhoi Su-57 của Liên bang Nga với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến thăm Ấn Độ cuối tuần này.

Nguồn baotintuc.vn