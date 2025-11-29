Quốc tế
Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel điều tra các cáo buộc về tra tấn ở Gaza

Một ủy ban của Liên Hợp Quốc đã thúc giục Israel thành lập một ủy ban điều tra độc lập, để điều tra các cáo buộc tra tấn người Palestine, đồng thời cảnh báo tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Gaza.

Ủy ban Chống Tra tấn của Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về các báo cáo cho thấy một chính sách nhà nước trên thực tế về tra tấn và ngược đãi có tổ chức ở Israel.

Ủy ban cũng lên án một loạt các chính sách mà Israel áp dụng trong quá trình tiếp tục hiện diện bất hợp pháp tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, cảnh báo điều này có nguy cơ dẫn đến điều kiện sống tàn ác, vô nhân đạo hoặc xuống cấp cho người dân Palestine.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại trại tị nạn Jabalia, dải Gaza

Các thành viên Ủy ban kêu gọi Israel thành lập một ủy ban để điều tra các cáo buộc về tra tấn và ngược đãi đã xảy ra trong cuộc xung đột vũ trang hiện nay, truy tố những người chịu trách nhiệm, bao gồm cả các sĩ quan cao cấp, đồng thời đảm bảo việc đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza ngay lập tức.

Trong cuộc đánh giá được tiến hành tại Geneva vào đầu tháng này, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, ông Daniel Meron đã bác bỏ các cáo buộc về tra tấn, gọi đây là nhưng thông tin sai lệch, cho biết “Israel thực hiện các nghĩa vụ của mình theo các giá trị và nguyên tắc đạo đức, ngay cả khi phải đối mặt với những thách thức do một tổ chức khủng bố gây ra”.

