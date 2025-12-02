Hàn Quốc thực hiện ân hạn cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp trong 3 tháng

Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo thực hiện chính sách ân hạn đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước năm 2025. Thời gian áp dụng từ ngày 1/12/2025 đến hết 28/2/2026.

Người nước ngoài cư trú bất hợp pháp có thể khai báo trực tuyến trên trang web Hikorea (http://hikorea.go.kr).

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết, ngày 28/11/2025, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã ra thông báo thực hiện chính sách ân hạn đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước năm 2025.

Thời hạn áp dụng chính sách từ ngày 1/12/2025 đến hết ngày 28/2/2026.

Đối tượng áp dụng là tất cả người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước trong thời hạn nêu trên (loại trừ các trường hợp sau: người cư trú bất hợp pháp kể từ sau ngày 1/12/2025, người nhập cư bất hợp pháp, người sử dụng hộ chiếu hoặc giấy thông hành giả, người phạm tội hình sự, người không thể thực hiện mệnh lệnh xuất cảnh...).

Ưu đãi của chính sách là người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước trong thời hạn nêu trên sẽ được miễn phạt tiền và hoãn áp dụng lệnh hạn chế nhập cảnh.

Thủ tục khai báo tự nguyện xuất cảnh với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp như sau:

Giấy tờ cần chuẩn bị gồm hộ chiếu, vé máy bay xuất cảnh, đơn khai báo tự nguyện xuất cảnh.

Về cách thức khai báo, người nước ngoài cư trú bất hợp pháp trực tiếp đến các văn phòng xuất nhập cảnh tại nơi cư trú để khai báo; hoặc khai báo trực tuyến trên trang web Hikorea (http://hikorea.go.kr). Sau đó, vào ngày xuất cảnh đến Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh tại sân bay (đến trước ít nhất 4 tiếng trước giờ bay) để được xác nhận rồi xuất cảnh về nước.

Cần lưu ý, tất cả người nước ngoài cư trú bất hợp pháp muốn được hưởng chính sách ân hạn nói trên đều cần phải thực hiện khai báo tự nguyện xuất cảnh trong khoảng thời gian từ 3 ngày (không bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ) đến 15 ngày (tính cả ngày nghỉ, ngày lễ) trước ngày xuất cảnh.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách này, người lao động tại Hàn Quốc có thể liên hệ tổng đài của Bộ Tư pháp Hàn Quốc số 1345.

