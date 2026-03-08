Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Nhiều quốc gia thúc đẩy tiến trình bình đẳng giới

Ngày 8/3 là dịp để tôn vinh những đóng góp của phụ nữ và trẻ em gái trên toàn châu lục, đồng thời tái khẳng định cam kết thúc đẩy trao quyền và bảo vệ quyền lợi của họ.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Mahmoud Ali Youssouf đã kêu gọi các quốc gia châu Phi tăng cường hành động nhằm thúc đẩy quyền phụ nữ và bình đẳng giới.

Trong thông điệp công bố ngày 8/3, ông Youssouf nhấn mạnh đây là dịp để tôn vinh những đóng góp của phụ nữ và trẻ em gái trên toàn châu lục, đồng thời tái khẳng định cam kết thúc đẩy trao quyền và bảo vệ quyền lợi của họ. Theo ông, phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của Ủy ban Liên minh châu Phi, từ các vị trí lãnh đạo đến công tác hành chính, kỹ thuật và hỗ trợ. Các hoạt động kỷ niệm năm nay tại Liên minh châu Phi được tổ chức với chủ đề “Tôn vinh phụ nữ của Liên minh châu Phi: Tiếng nói, công việc và cộng đồng.”

Nhà lãnh đạo Liên minh châu Phi cũng nhấn mạnh tới một số khuôn khổ chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy quyền phụ nữ tại châu Phi, trong đó có Nghị định thư Maputo (bổ sung cho Hiến chương châu Phi về quyền con người và quyền các dân tộc liên quan đến quyền phụ nữ) và Công ước của Liên minh châu Phi về chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Ông Youssouf coi việc công ước này chính thức có hiệu lực là một bước tiến quan trọng, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên chưa tham gia sớm ký kết và phê chuẩn văn kiện.

Theo Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn là một trong những thách thức nhân quyền phổ biến nhất tại nhiều xã hội châu Phi và việc giải quyết vấn đề này có ý nghĩa then chốt đối với hòa bình, an ninh và phát triển bền vững.

Kết thúc thông điệp, ông khẳng định khát vọng của phụ nữ và trẻ em gái châu Phi là một phần trung tâm trong tầm nhìn phát triển dài hạn của châu lục theo Chương trình nghị sự 2063 và các chính phủ cũng như tổ chức cần tiếp tục tăng cường trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái.

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Tokyo cho biết tháng 4 tới sẽ đánh dấu bước ngoặt về chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ tại Nhật Bản, khi một tổ chức mới mang tên “Cơ quan Bình đẳng giới” sẽ được thành lập và trực thuộc chính phủ.

Tổ chức này đóng vai trò đầu mối cho các trung tâm thúc đẩy bình đẳng giới ở các địa phương trong bối cảnh Luật thúc đẩy phụ nữ tham gia vào xã hội sẽ được gia hạn 10 năm, sau khi hết hạn vào cuối tháng này.

Hiện nay, tại Nhật Bản có khoảng 350 trung tâm thúc đẩy bình đẳng giới. Trong nhiều năm qua, các trung tâm này đã triển khai nhiều hoạt động riêng như tuyên truyền nâng cao nhận thức và tư vấn liên quan đến phụ nữ tham gia xã hội và quyền con người. Tuy nhiên, do không có cơ sở pháp lý rõ ràng về vị trí và vai trò nên vẫn tồn tại chênh lệch về hệ thống tổ chức và nội dung hoạt động giữa các khu vực.

Trong bối cảnh đó, Cơ quan Bình đẳng giới sắp được thành lập sẽ đảm nhận vai trò như một trung tâm cấp quốc gia về bình đẳng giới, có nhiệm vụ nắm bắt và phân tích các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới tại các địa phương, nhân rộng các mô hình tiêu biểu và cung cấp thông tin để thúc đẩy nâng cao vai trò của phụ nữ trong xã hội.

Một trong những động lực khiến Chính phủ Nhật Bản thúc đẩy chính sách này là xu hướng phụ nữ trẻ rời quê hương chuyển đến các đô thị lớn ngày càng gia tăng trong những năm gần đây, trở thành một trong những nguyên nhân quan trọng khiến kinh tế địa phương suy yếu.

Cùng với đó, Kế hoạch cơ bản về bình đẳng giới - đóng vai trò định hướng cho các chính sách nhằm xây dựng một xã hội nơi mọi người có thể phát huy năng lực bất kể giới tính - hiện đang được điều chỉnh để chuẩn bị cho quyết định của Nội các về kế hoạch lần thứ 6 kéo dài 5 năm kể từ tài khóa tới.

Dự thảo kế hoạch nêu rõ các biện pháp cụ thể dựa trên tầm nhìn về tương lai của xã hội Nhật Bản, bao gồm sự suy giảm dân số và thay đổi trong cấu trúc hộ gia đình. Điểm nổi bật là việc nhấn mạnh mục tiêu xây dựng một xã hội hạnh phúc và có trạng thái sống tốt, còn gọi là “hạnh phúc đa dạng”.

