Mỹ công bố dự án xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên sau 50 năm

Tổng thống Donald Trump ngày 10/3 đã công bố một dự án năng lượng được xem là bước ngoặt lớn đối với ngành công nghiệp dầu khí Mỹ, theo đó, một nhà máy lọc dầu hoàn toàn mới sẽ được xây dựng tại thành phố Brownsville, tiểu bang Texas.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tân Hoa xã

Dự án trên, do công ty America First Refining thực hiện với tổng giá trị đầu tư khoảng 300 tỷ USD, được mô tả là nhà máy lọc dầu mới đầu tiên được xây dựng tại Mỹ trong 50 năm qua và được Tổng thống Trump gọi là thỏa thuận năng lượng lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Theo ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng, dự án này có sự hợp tác của các đối tác từ Ấn Độ, đặc biệt là tập đoàn năng lượng tư nhân lớn Reliance. Ông cho rằng việc cải cách thủ tục cấp phép và giảm thuế theo chương trình America First đã giúp thu hút hàng tỷ USD đầu tư trở lại Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng, việc nhà máy lọc dầu mới sẽ được xây dựng tại cảng Brownsville, một trung tâm thương mại quan trọng ở miền Nam Texas, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng sản lượng năng lượng trong nước và củng cố an ninh năng lượng quốc gia.

Tổng thống Trump cho biết, nhà máy mới sẽ cung cấp nhiên liệu cho thị trường Mỹ, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu năng lượng ra thị trường toàn cầu. Ông cũng nhấn mạnh rằng cơ sở này sẽ mang lại hàng tỷ USD tác động kinh tế và tạo ra hàng nghìn việc làm mới cho khu vực Nam Texas.

Ngoài yếu tố kinh tế, dự án cũng được quảng bá như một bước tiến về công nghệ môi trường. Ông Trump cho biết, nhà máy lọc dầu tại Brownsville sẽ trở thành cơ sở lọc dầu sạch nhất thế giới.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động mạnh do cuộc xung đột tại Trung Đông và các rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz.

Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng, việc xây dựng thêm các nhà máy lọc dầu trong nước sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu và tăng cường vị thế năng lượng của Mỹ trên thị trường quốc tế.

Theo nhandan.vn