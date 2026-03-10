Quốc tế
EU sẵn sàng tăng cường bảo vệ giao thông hàng hải Trung Đông

EU nhấn mạnh khối này đang xem xét việc củng cố sứ mệnh hải quân tại Biển Đỏ, đặc biệt trong bối cảnh xung đột Trung Đông bùng phát khiến lượng hàng hóa qua Eo biển Hormuz gần như đình trệ.

EU sẵn sàng tăng cường bảo vệ giao thông hàng hải Trung ĐôngTàu thuyền di chuyển trên Biển Đỏ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/3, Liên minh châu Âu (EU) cho biết sau khi thảo luận với các nhà lãnh đạo trong khu vực, khối này sẵn sàng tăng cường hoạt động tại Trung Đông nhằm bảo vệ các tuyến vận tải biển.

Tuyên bố của EU nhấn mạnh khối này đang xem xét việc củng cố sứ mệnh hải quân tại Biển Đỏ, đặc biệt trong bối cảnh xung đột Trung Đông bùng phát khiến lượng hàng hóa qua Eo biển Hormuz gần như đình trệ.

Tuyên bố cũng cho biết Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen “đã bày tỏ sẵn sàng điều chỉnh và tăng cường thêm các hoạt động này để ứng phó tốt hơn với tình hình" hiện nay.

Nguồn TTXVN


