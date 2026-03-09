Con trai cố Đại giáo chủ Ali Khamenei trở thành lãnh đạo tối cao mới của Iran

Trong một tuyên bố, Hội đồng chuyên gia Iran xác nhận việc bầu chọn Giáo chủ Mojtaba Khamenei làm lãnh đạo tối cao mới của Iran, dẫn “phiếu bầu quyết định từ các đại diện đáng kính” của hội đồng.

Mojtaba Khamenei, con trai của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei, trở thành lãnh đạo tối cao thứ ba của Iran. Nguồn: AP

Ngày 8/3, Hội đồng chuyên gia Iran đã chính thức công bố việc bầu chọn Giáo chủ Mojtaba Khamenei, con trai của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei, trở thành lãnh đạo tối cao thứ ba của đất nước.

Quyết định này được đưa ra sau khi cố Đại Giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel vào ngày 28/2.

Giáo chủ Mojtaba Khamenei, sinh năm 1969, được đánh giá là nhân vật theo đường lối cứng rắn tương tự cha mình.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, quân đội Iran cùng ngày đã cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các mỏ dầu trong khu vực nếu Israel tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng tuyên bố Tehran không tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến với Mỹ và Israel, đồng thời nhấn mạnh “kẻ thù” cần phải bị trừng phạt. Ông khẳng định: "Nếu kẻ thù tấn công chúng ta từ bất kỳ quốc gia nào, Iran sẽ đáp trả một cách dứt khoát."

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công tên lửa vào thành phố ven biển Tel Aviv và Sa mạc Negev ở Israel, cũng như các căn cứ không quân của Mỹ trong khu vực.

IRGC cho biết đã sử dụng “tên lửa thế hệ mới” trong đợt tấn công này, được gọi là "Chiến dịch Lời hứa đích thực 4."

Phía Mỹ xác nhận binh sỹ thứ 7 của nước này đã thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran.

Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ thông báo quân nhân này bị thương nặng trong cuộc tấn công nhắm vào quân đội Mỹ ở Vương quốc Saudi Arabia hôm 1/3 và đã qua đời vào đêm 7/3.

Về phía Israel, Trung tướng Eyal Zamir, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel, cảnh báo tình trạng khẩn cấp ở nước này có thể kéo dài “hơn rất nhiều,” trong bối cảnh xung đột tàn phá Trung Đông. Ông nhấn mạnh: "Israel đã ở trong tình trạng khẩn cấp suốt 2 năm; chúng ta phải lường trước rằng tình trạng đó sẽ kéo dài hơn rất nhiều - cần phải kiên nhẫn."

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã điện đàm với những người đồng cấp Mỹ và Iran trước chuyến công du Cộng hòa Cyprus.

Là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên đối thoại với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kể từ khi xung đột bùng nổ, Tổng thống Macron đã nhấn mạnh sự cần thiết về việc Iran phải lập tức chấm dứt những cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia trong khu vực và đảm bảo tự do hàng hải ở Eo biển Hormuz.

Theo Vietnam+