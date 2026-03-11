Xung đột tại Trung Đông: Indonesia nâng báo động quân sự lên cấp cao nhất

Giới quan sát nhận định việc nâng mức báo động cho thấy Indonesia đang chủ động củng cố năng lực phòng thủ và rà soát an ninh trong bối cảnh môi trường chiến lược quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 78 năm thành lập Quân đội quốc gia Indonesia ở Banda Aceh. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trước những biến động địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là tình hình leo thang quân sự tại Trung Đông, quân đội Indonesia đã nâng mức báo động lên cấp cao nhất theo bức điện tín số TR/283/2026 của Tư lệnh Quân đội Quốc gia Indonesia.

Động thái này nhận được sự ủng hộ và giám sát chặt chẽ từ Ủy ban I thuộc Hội đồng Đại diện Nhân dân Indonesia (DPR).

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Phó Chủ tịch Ủy ban I, ông Dave Laksono, cho rằng việc áp dụng mức “Báo động cấp Một” phản ánh cam kết của quân đội Indonesia (TNI) trong bảo đảm an ninh quốc gia và nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó trước các diễn biến quốc tế.

Theo ông, đây là một phần trong chiến lược tăng cường năng lực phòng thủ và củng cố niềm tin của người dân vào các thể chế nhà nước.

Ông Dave nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa TNI, Bộ Quốc phòng và Ủy ban I DPR nhằm bảo đảm mọi bước đi đều minh bạch, phù hợp với lợi ích quốc gia.

Ủy ban I, cơ quan phụ trách lĩnh vực quốc phòng và đối ngoại của DPR, khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện chức năng giám sát, đồng thời ủng hộ các biện pháp chủ động của quân đội trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng.

Trong khi đó, nghị sỹ TB Hasanuddin, cũng thuộc Ủy ban I, cho biết cơ chế “báo động” trong TNI là quy trình tiêu chuẩn nhằm bảo đảm trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Theo ông, hệ thống này gồm ba cấp độ: Báo động cấp Ba (trạng thái bình thường), Báo động cấp Hai (tăng cường sẵn sàng) và Báo động cấp Một - mức cao nhất, yêu cầu toàn bộ nhân sự, trang thiết bị và hậu cần ở trạng thái sẵn sàng triển khai.

Ông Hasanuddin lưu ý mức độ báo động có thể được áp dụng linh hoạt theo từng khu vực, tùy thuộc đánh giá tình hình an ninh cụ thể.

Bức điện tín mới nhất của TNI được cho là bao gồm các chỉ thị tăng cường tuần tra tại các vị trí chiến lược và trung tâm kinh tế như sân bay, cảng biển, nhà ga và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Giới quan sát nhận định việc nâng mức báo động cho thấy Indonesia đang chủ động củng cố năng lực phòng thủ và rà soát an ninh trong bối cảnh môi trường chiến lược quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo Vietnam+