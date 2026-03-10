Sắp có chuyến bay kéo dài 22 giờ, hành khách được ngắm bình minh hai lần

Nếu vào năm 1920, hành trình từ Anh đến Australia bằng đường biển mất khoảng một tuần, thì chỉ một thế kỷ sau, hàng trăm hành khách có thể rút ngắn thời gian bay chỉ trong chưa đầy một ngày.

Máy bay Airbus A350-1000ULR mới dự kiến ​​sẽ được bàn giao vào cuối năm 2026 và sẽ đưa hành khách đi khắp thế giới chỉ trong một chuyến bay. Ảnh: Qantas

Theo báo Daily Mail, năm 2027, hãng hàng không Qantas sẽ triển khai hai chuyến bay thương mại trực tiếp dài nhất thế giới từ Sydney đến London (17.015 km) và Sydney đến Thành phố New York (16.254 km). Hai chuyến bay dự kiến kéo dài khoảng 22 giờ và có thể rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Australia với châu Âu và Bắc Mỹ, biến các hành trình đường dài không điểm dừng thành xu hướng phổ biến. Điều này giúp rút ngắn khoảng 4 giờ so với các hành trình hiện nay vốn phải dừng tiếp nhiên liệu.

Bước tiến này đạt được sau khi Qantas lựa chọn dòng máy bay Airbus A350-1000ULR cho các tuyến bay trên, sau khi đặt hàng hàng chục máy bay được thiết kế đặc biệt vào năm 2022. Máy bay này được trang bị động cơ Rolls-Royce Trent của Anh, cho phép bay xa hơn nhờ bổ sung bình nhiên liệu dung tích 20.000 lít.

Các chuyến bay mới được những người đam mê hàng không đặt tên là “Dự án Mặt trời mọc”, xuất phát từ việc hành khách có thể nhìn thấy hai lần bình minh trong một chuyến bay. Nếu cất cánh vào ban đêm, hành khách có thể ngắm bình minh đầu tiên ở khu vực châu Á hoặc Trung Đông. Sau đó, khi máy bay tiếp tục bay về phía Tây gần trọn một ngày, hành khách có thể chứng kiến thêm một lần mặt trời mọc gần khu vực châu Âu hoặc Bắc Mỹ.

Vào những năm 1940, tuyến đường nối Sydney và London ban đầu được gọi là “Tuyến Kangaroo”, có thời gian hành trình kéo dài từ 4 đến 5 ngày và phải dừng tại 7 điểm, bao gồm Darwin (Australia), Singapore, Calcutta (Ấn Độ), Karachi (Pakistan), Cairo (Ai Cập), Tripoli (Libya) và Rome (Italy). Những chiếc máy bay được sử dụng khi đó là Lockheed Constellation, trong bối cảnh điều kiện bay còn nhiều hạn chế, với các chặng lưu trú qua đêm tại Singapore và Cairo.

Khi đó, máy bay chỉ có bốn cánh quạt và khoang hành khách khá chật hẹp. Ngày nay, Airbus A350 mới được đánh giá là một trong những máy bay thương mại tiện nghi nhất. Độ cao khoang hành khách được điều chỉnh gần với điều kiện mặt đất.

Máy bay dự kiến chở 238 hành khách, gồm sáu khoang hạng nhất dạng phòng riêng, 52 khoang hạng thương gia, 40 ghế phổ thông cao cấp và 140 ghế phổ thông. Con số này thấp hơn so với hơn 300 chỗ ngồi trong các chuyến bay các hãng khai thác A350-1000 khác. Tất cả các khoang trên máy bay mới đều được trang bị wi-fi tốc độ cao miễn phí.

Trong “khu vực chăm sóc sức khỏe” - được coi là mô hình đầu tiên thuộc loại hình này, hành khách trên chuyến bay kéo dài 22 giờ sẽ được khuyến khích sử dụng các loại đồ uống bổ sung nước cao cấp tự chọn trong suốt hành trình, nhằm tối ưu hóa việc bù nước ở độ cao lớn.

Một chương trình hướng dẫn vận động cũng sẽ được hiển thị trên màn hình lớn để hành khách theo dõi và có thể thực hiện các bài tập ngay tại chỗ ngồi. Các vách trong khu vực chăm sóc sức khỏe được lắp tay vịn hỗ trợ việc tập luyện. Không gian này được ví như một phòng tập yoga ở độ cao hơn 10.600 mét hoặc đơn giản là nơi để hành khách giao lưu.

Nhà thiết kế David Caon, người tham gia dự án từ năm 2018, cho biết ông cảm thấy đây là một vinh dự khi được góp phần thực hiện dự án. Chia sẻ với Daily Mail, ông cho biết nhóm gồm sáu người đã làm việc toàn thời gian trong hai năm, cân nhắc các yếu tố như trọng lượng máy bay, khả năng bảo trì, an toàn và sự thoải mái trước khi đưa ra các quyết định về thiết kế.

Để giúp hành khách ngủ thoải mái hơn trên chuyến bay, Qantas đã hợp tác với Trung tâm Charles Perkins thuộc Đại học Sydney nhằm tìm cách giảm tác động của tình trạng lệch múi giờ. Các giải pháp bao gồm hệ thống chiếu sáng tùy chỉnh phản ánh chất lượng ánh sáng đặc trưng của vùng hẻo lánh Australia và dịch vụ bữa ăn được thiết kế phù hợp với nhịp sinh học.

Qantas là hãng hàng không hoạt động liên tục lâu đời nhất thế giới, được thành lập năm 1920, từng ghi dấu với nhiều sáng kiến trong ngành hàng không. Hãng cho biết đã giới thiệu “hạng thương gia” vào năm 1979 và từng là hãng đầu tiên khai thác đội bay Boeing 747 toàn phần. Các máy bay Airbus A350-1000ULR mới dự kiến được bàn giao vào cuối năm nay.

Phi công và phi hành đoàn sẽ thực hiện các chuyến bay giữa Australia và New Zealand cùng hành khách trên các chuyến bay thử nghiệm để làm quen với máy bay. Các chuyến bay đường dài đầu tiên dự kiến cất cánh vào đầu năm 2027.

Theo baotintuc.vn