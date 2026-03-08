Quan chức Iran tuyên bố tiếp tục tấn công mục tiêu ở các nước láng giềng

Iran tuyên bố nước này sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các quốc gia láng giềng trong khu vực nếu các nước này cung cấp cho kẻ thù "những địa điểm... được sử dụng để xâm lược đất nước chúng ta."

Hiện trường trúng tên lửa đạn đạo Iran tại Tel Aviv, Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Theo AFP, ngày 7/3, người đứng đầu cơ quan tư pháp theo đường lối cứng rắn của Iran tuyên bố nước này sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các quốc gia láng giềng trong khu vực nếu các nước này cung cấp cho kẻ thù "những địa điểm... được sử dụng để xâm lược đất nước chúng ta."

Ông Gholamhossein Mohseni Ejei, người đồng thời là thành viên Hội đồng lãnh đạo lâm thời, cho biết: "Bằng chứng từ các lực lượng vũ trang Iran cho thấy địa giới của một số quốc gia trong khu vực đang được đặt dưới sự sử dụng của kẻ thù một cách công khai và bí mật. Các cuộc tấn công hạng nặng vào những mục tiêu này sẽ tiếp tục."

Cùng ngày, trong một bài phát biểu hiếm hoi trên truyền hình Abu Dhabi, Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed Al Nahyan khẳng định nước này sẽ trở nên “mạnh mẽ hơn” sau cuộc chiến ở Trung Đông, trong bối cảnh Iran tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công trả đũa trên khắp vùng Vịnh.

Theo AFP, ngày 7/3, Qatar thông báo nước này đã chặn 1 tên lửa, ngay sau khi xuất hiện tiếng nổ và còi báo động ở trung tâm Doha.

Anh có thể điều tàu sân bay tới Trung Đông

Telegraph dẫn các nguồn thạo tin cho biết Anh đang chuẩn bị cho khả năng điều một tàu sân bay tới Trung Đông.

Theo đó, Hải quân Anh đang ngày càng tăng cường sự sẵn sàng điều động tàu sân bay HMS Prince of Wales tới Trung Đông trong vòng 5 ngày.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết con tàu này vốn cũng đã “sẵn sàng cao độ” trong hành trình kéo dài 10 ngày, nhưng giờ đã được cắt giảm xuống còn 5 ngày.

Tờ báo này cho biết điều này có nghĩa rằng thủy thủ đoàn đã được đặt trong tình trạng cảnh báo và nhiều sự chuẩn bị sẽ được tăng tốc, để đảm bảo rằng HMS Prince of Wales sẵn sàng nhận nhiệm vụ nếu các bộ trưởng quyết định rằng cần có sự bổ sung lực lượng hải quân.

Hiện Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng đang vấp phải chỉ trích vì từ chối tham gia các cuộc tấn công của Mỹ-Israel nhằm vào Tehran, cũng như việc ông này ban đầu từ chối cho Mỹ sử dụng các căn cứ để ném bom chế độ Iran.

Theo Vietnam+