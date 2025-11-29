Di cư ròng vào Anh chạm đáy 4 năm

Anh đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong dòng người di cư khi số liệu mới công bố cho thấy di cư ròng giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021.

Những người di cư tới bãi biển Dungeness, Anh. Ảnh: Xinhua

Số liệu của Văn phòng Thống kê quốc gia (ONS) cho thấy, trong 12 tháng (tính đến tháng 6 vừa qua), di cư ròng vào Anh chỉ còn 204.000 người, giảm tới 69% so với cùng kỳ năm 2024 và tiếp tục xu hướng đi xuống từ mức đỉnh 944.000 người trong năm 2023.

Mức giảm chủ yếu đến từ việc công dân ngoài Liên minh châu Âu (EU) – đặc biệt là sinh viên Ấn Độ và Trung Quốc – rời Anh hàng loạt, trong khi số người phụ thuộc theo diện du học giảm từ mức 123.000 người ghi nhận năm 2023, xuống âm 13.000 người trong năm 2025.

Trong giai đoạn trên, khoảng 70.000 công dân EU và khoảng 109.000 công dân Anh đã rời khỏi nước này, phần lớn trong độ tuổi lao động. Các chính sách siết thị thực, đặc biệt là thị thực lao động và thị thực y tế-chăm sóc xã hội, cũng góp phần giảm đáng kể số người đến Anh làm việc.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood nhấn mạnh: “Di cư ròng đã giảm hơn 2/3 dưới thời chính phủ hiện tại, nhưng cần tiếp tục hành động mạnh mẽ hơn vì áp lực đối với cộng đồng vẫn rất lớn”.

Anh đang hướng tới mô hình “định cư có điều kiện”, kéo dài thời gian xin định cư từ 5 lên 10 năm, yêu cầu tiếng Anh đạt chuẩn A-level và xét duyệt dựa trên mức độ đóng góp.

Trong khi đó, ở phía bên kia eo biển Manche, Pháp chuẩn bị triển khai biện pháp can thiệp trên biển để chặn các thuyền di cư vượt biển sang Anh, theo xác nhận của Cơ quan quản lý hàng hải vùng Manche và Bắc Hải (PREMAR). Đây được xem là bước thay đổi lớn trong chiến lược của Pháp sau sức ép kéo dài của London.

Từ đầu năm 2025 đến nay, gần 40.000 người đã vượt biển trên các thuyền nhỏ, cao hơn tổng số của cả năm 2024. Pháp cho biết các chiến dịch mới sẽ “can thiệp từ sớm”, nhằm ngăn thuyền trước khi người di cư lên tàu để giảm nguy cơ mất an toàn. PREMAR khẳng định không xem xét sử dụng lưới để chặn thuyền, sau những lo ngại từ các tổ chức nhân quyền.

Eo biển Manche tiếp tục là điểm nóng di cư khi những tuyến đường bất hợp pháp do các băng nhóm đưa người điều hành vẫn hoạt động mạnh, với việc thu phí lên tới hàng nghìn USD mỗi người. Tính từ đầu năm đến nay, ít nhất 27 người thiệt mạng khi tìm cách vượt biển.

Nguồn nhandan.vn