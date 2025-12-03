Australia giải đáp các nghi ngại quanh lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Gần đến thời điểm Australia thực thi quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, tại nước này đã xuất hiện nhiều nghi ngại liên quan đến quy định mới. Hôm nay (3/12), Bộ trưởng truyền thông Australia đã làm rõ một số thắc mắc này để củng cố lòng tin của người dân.

Bộ trưởng Truyền thông Australia Anika Wells cho biết từ ngày 10/12 tới, Australia sẽ triển khai các biện pháp nhằm xây dựng môi trường trực tuyến nơi trẻ em có thể kết nối, học hỏi và sáng tạo nhưng vẫn được bảo vệ trước các rủi ro từ mạng xã hội.

Theo quy định mới, trẻ em dưới 16 tuổi sẽ không được sử dụng các nền tảng mạng xã hội. Australia đã đưa 10 nền tảng vào danh sách cấm đối với nhóm tuổi này, gồm Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube và Twitch.

Bộ trưởng Truyền thông Australia Anika Wells. Nguồn: Alex Ellinghausen

Bà Anika Wells nói: “Trong một tuần tới, Australia sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Với luật này, Australia có thể bảo vệ thế hệ Alpha không bị cuốn vào “địa ngục” được thuật toán săn mồi tạo ra và hình thành nên các hành vi gây nghiện. Thông qua cải cách này, các em nhỏ có thêm nhiều thời gian để học những thức bổ ích khác như nhạc cụ, ngôn ngữ, chơi đá bóng hoặc thậm chí là dắt chó đi dạo”.

Tuy vậy, trước khi luật này có hiệu lực, không chỉ các em nhỏ lo ngại có thể bị giảm khả năng kết nối với xã hội mà cả người lớn cũng hoài nghi về tác động của quy định này đặc biệt khi có quan điểm cho rằng mọi người phải cung cấp giấy tờ tùy thân để khẳng định đủ tuổi sử dụng. Những lo ngại này đã được Bộ trưởng Anika Wells làm sáng tỏ.

"Mọi người sẽ không bị buộc phải cung cấp giấy tờ tùy thân để xác định độ tuổi khi luật quy định rằng các nền tảng phải đưa ra những sự lựa chọn có thể chấp nhận được với người sử dụng. Và nếu nền tảng nào buộc người sử dụng phải cung cấp giấy tờ tùy thân thì sẽ bị phạt 49.5 triệu AUD. Đồng thời, nếu người sử dụng là người trưởng thành thì cũng không cần phải làm bất kỳ điều gì để chứng minh tuổi của mình bởi các nền tảng có nhiều cách thức để xác định tuổi của người sử dụng", bà Wells cho biết.

Bộ trưởng Anika Wells cũng khẳng định, mặc dù cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội song điều này cũng không có nghĩa là sẽ hoàn toàn không có người dùng dưới 16 tuổi. Không loại trừ khả năng một số em có thể sẽ cố tình tìm mọi cách để vẫn sử dụng mạng xã hội nhưng hành vi này là vi phạm pháp luật. Người dân nước này cũng cần thời gian để làm quen với quy định mới và từ thời điểm luật mới có hiệu lực, những người dưới 16 tuổi cũng sẽ không thiết lập được các tài khoản mới.

Theo Bộ trưởng Anika Wells, 86% trẻ em trong độ tuổi từ 8 tuổi đến 15 tuổi tại Australia sử dụng mạng xã hội và 70% trong số này đã chứng kiến các tác hại của các hành vi trực tuyến vì thế bà cho rằng, chính phủ nước này cần phải hành động để bảo vệ thế thệ Alpha - những em xứng đáng có sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống.

Nguồn vov.vn