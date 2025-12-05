Xuất khẩu quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ cao kỷ lục

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cho biết xuất khẩu quốc phòng của nước này trong 11 tháng đã qua của năm 2025 đạt mức cao kỷ lục, gần 7,5 tỷ USD.

Lãnh đạo Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ (SSB), cho biết trong 11 tháng đã qua của năm 2025, xuất khẩu quốc phòng và hàng không của nước này tăng tới 30%, lên mức 7,4 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, xuất khẩu quốc phòng của tháng 11 đạt 747 triệu USD, mức tăng 22%. Tuy nhiên, cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ không đề cập chủng loại sản phẩm quốc phòng xuất khẩu, cũng như thị trường tiêu thụ chính của các sản phẩm quốc phòng nước này.

Ông Haluk Gorgun, người đứng đầu Ban Thư ký công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đang giới thiệu các mẫu UAV vũ trang cho khách hàng Bangladesh. Ảnh: AA

Nhằm mục tiêu trở thành cường quốc quốc phòng toàn cầu và là đối tác quan trọng cho các quốc gia đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung sản phẩm quân sự, những năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã tập trung nhiều nguồn lực lớn để phát triển ngành công nghiệp quốc phòng. Nhờ đó, công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ đã có sự bứt phá mạnh mẽ, với kim ngạch xuất khẩu tăng vọt từ mức 1,6 tỷ USD của năm 2013, lên mức kỷ lục 7,2 tỷ USD năm 2024 và đang hướng tới kỷ lục mới hơn 7,5 tỷ USD trong năm nay.

Nguồn vov.vn