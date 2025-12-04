Tổng thống Mỹ: Hiện còn quá sớm để đánh giá triển vọng hòa bình Nga - Ukraine

Ngày 3/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “muốn chấm dứt xung đột với Ukraine”, dù cuộc đàm phán tại Moskva giữa hai bên không đạt đột phá. Trong khi đó, Washington đang chuẩn bị tiến hành vòng tham vấn tiếp theo Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới về cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner tại Moskva ngày 2/12, ông chủ Nhà Trắng đánh giá hai bên đã có cuộc gặp “khá tốt đẹp”, song hiện còn quá sớm để đánh giá triển vọng hòa bình. Tổng thống Trump cho rằng người đồng cấp Nga “muốn dừng cuộc xung đột” vốn đã kéo dài gần 4 năm, trong khi “về cơ bản” Kiev đã ủng hộ kế hoạch của Mỹ, dù lẽ ra nên làm điều đó sớm hơn.

Theo một số nguồn tin quan chức, đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff, và con rể ông Trump - ông Jared Kushner, dự kiến sẽ gặp trưởng đoàn đàm phán của Ukraine, ông Rustem Umerov, tại bang Florida (Mỹ) vào ngày 5/12, sau khi đã tiến hành thảo luận với Nga.

Trong tuyên bố đưa ra tại Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết một “cánh cửa cơ hội” cho hòa bình đang xuất hiện, song cho rằng đàm phán cần đi đôi với gây sức ép liên tục đối với Nga. Tiến trình trao đổi mới nhất diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết mua hàng trăm triệu USD vũ khí của Mỹ để hỗ trợ.

Trong khi đó, phát biểu tại Hội nghị Reuters NEXT tại thành phố New York (Mỹ), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo tiến trình hòa bình Ukraine vẫn còn “xa mới đạt được giải pháp”, đồng thời nhấn mạnh việc chấm dứt xung đột phải tôn trọng luật pháp quốc tế.

Trước đó, ngày 2/12, cuộc gặp giữa Tổng thống Putin với ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner đã diễn ra tại Điện Kremlin và kéo dài 5 giờ. Trả lời họp báo về kết quả cuộc gặp, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết hai bên đã thảo luận về tất cả các phương án kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Ông nêu rõ trước đó phía Nga đã nhận tài liệu gồm 27 điểm - Moskva không chỉnh sửa văn bản và không thảo luận với phía Mỹ về tài liệu này, sau đó tiếp tục nhận thêm 4 tài liệu nữa.

Tất cả các tài liệu đã được thảo luận tại cuộc gặp ngày 2/12 giữa Tổng thống Putin với ông Whitkoff. Trợ lý Tổng thống Nga đánh giá cuộc gặp “mang tính xây dựng và hữu ích”, hai bên có “cơ hội để thảo luận kỹ lưỡng về triển vọng hợp tác chung tiếp theo nhằm đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Theo hãng tin TASS, ông Yuri Ushakov cho biết vấn đề về tư cách thành viên của Ukraine trong NATO tiếp tục là “vấn đề then chốt” trong cuộc gặp Nga - Mỹ này. Điện Kremlin cũng khẳng định Nga vẫn cam kết theo đuổi con đường ngoại giao.

