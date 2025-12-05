Nga-Mỹ đạt tiến triển trong hòa đàm về Ukraine

Điện Kremlin cho hay tại cuộc gặp đặc phái viên Mỹ, Tổng thống Nga Putin đã chấp nhận một số yếu tố trong kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo, nhưng bác bỏ những phần khác.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff tại cuộc gặp ở Moskva tối 2/12/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Reuters đưa tin, Điện Kremlin ngày 5/12 cho biết Nga và Mỹ đang đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine và Moskva sẵn sàng tiếp tục làm việc với nhóm đại diện hiện nay của Mỹ.

Tổng thống Vladimir Putin đã có 5 giờ đàm phán với hai đặc phái viên Mỹ vào tối 2/12. Điện Kremlin cho hay tại cuộc gặp này, ông Putin đã chấp nhận một số yếu tố trong kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo, nhưng bác bỏ những phần khác. Sau đó, ông Putin nhắc lại yêu cầu của Nga về quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, nhấn mạnh Moskva sẽ giành khu vực này bằng vũ lực nếu quân đội Ukraine không rút lui.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang nỗ lực chấm dứt xung đột nhưng chưa đạt được đột phá, tuyên bố cuộc gặp trong tuần diễn ra “khá tốt,” nhưng con đường phía trước vẫn “chưa rõ ràng.”

Cố vấn Tổng thống Nga Yuri Ushakov, người tham gia cuộc đàm phán tối 2/12, phát biểu trên kênh Zvezda: “Theo quan điểm của tôi, chúng ta đang đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán chính liên quan Tổng thống chúng ta. Điều này mang tính khích lệ và chúng tôi sẵn sàng tiếp tục làm việc với nhóm của Mỹ.

Hãng tin nhà nước RIA dẫn lời ông Ushakov cho biết thêm, Điện Kremlin đang chờ “phản ứng của các đồng nghiệp Mỹ” đối với cuộc gặp ngày 2/12.

Ukraine muốn ngừng bắn ngay lập tức và cáo buộc Tổng thống Putin giả vờ quan tâm đến đàm phán hòa bình trong khi vẫn tiếp tục chiến sự.

Đồng thời, Kiev lo ngại khả năng lãnh đạo Nga và Mỹ đạt được một thỏa thuận buộc Ukraine phải chấp nhận những điều kiện rất bất lợi, khiến nước này dễ bị Nga tấn công trở lại trong tương lai.

Ngoại trưởng Ukraine ngày 5/12 tuyên bố Ukraine muốn “hòa bình thực sự, không phải sự nhân nhượng” với Nga.

Về phần mình, phía Nga khẳng định lập trường nghiêm túc trong việc tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến tranh nhưng sẽ đạt mục tiêu bằng biện pháp quân sự nếu không thể đạt được thông qua ngoại giao.

