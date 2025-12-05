{title}
Trong 4 ngày (4 - 8/12), Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật phối hợp với Trường THPT Vũ Thê Lang tổ chức trưng bày ảnh nghệ thuật "Vẻ đẹp quê hương Phú Thọ qua ống kính nhiếp ảnh”.
Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu các bức ảnh với học sinh.
Đây là hoạt động ngoại khóa nhằm giới thiệu những tác phẩm nhiếp ảnh đẹp về thế mạnh, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, khoa học kỹ thuật, an ninh - quốc phòng, phát triển văn hóa - du lịch, xây dựng nông thôn mới... trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (mới) được hợp nhất từ 3 tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc (cũ) cho các em học sinh. Đồng thời động viên, khích lệ đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh nói riêng, văn nghệ sĩ nói chung tích cực sáng tạo các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.
Học sinh xem, tìm hiểu các tác phẩm nhiếp ảnh đẹp về tỉnh Phú Thọ.
Thúy Hằng
