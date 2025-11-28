Chính trị
Đại hội Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 28/11, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tới dự có lãnh đạo Ngân hàng CSXH Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước khu vực 4...

Đại hội Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Các đại biểu dự Đại hội.

CĐCS Ngân hàng CSXH tỉnh hiện có 32 công đoàn bộ phận trực thuộc với 462 đoàn viên. Nhiệm kỳ qua, CĐCS Ngân hàng CSXH tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy và phối hợp chặt chẽ với chuyên môn triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Công đoàn thể hiện rõ vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Nhiều hoạt động an sinh xã hội được triển khai sâu rộng, tạo dấu ấn tích cực trong ngành Ngân hàng và tại địa phương. Đặc biệt, công tác hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đạt kết quả nổi bật với tổng kinh phí gần 2,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công đoàn đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên hưởng ứng; chú trọng xây dựng các mô hình hoạt động mới, phù hợp bối cảnh phát triển của đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, CĐCS Ngân hàng CSXH tỉnh đã góp phần quan trọng vào kết quả triển khai các chương trình tín dụng chính sách, qua đó chuyển tải kịp thời nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng. Tính đến hết tháng 10/2025, tổng nguồn vốn và tổng dư nợ các chương trình tín dụng đều đạt trên 18 nghìn tỷ đồng, tăng 27,2% so đầu nhiệm kỳ. Chất lượng tín dụng được nâng cao, nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,11%/tổng dư nợ, giảm 0,02% so với thời điểm 31/5/2023. Nguồn vốn này đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiệm kỳ 2025-2030, CĐCS Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động; phấn đấu hàng năm có 20% công đoàn bộ phận đạt xuất sắc; 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 90% hoàn thành tốt và xuất sắc...

Đại hội Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tại Đại hội, Công đoàn Ngân hàng CSXH Việt Nam đã công bố các Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra CĐCS Ngân hàng CSXH tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Đại hội Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH Việt Nam và lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn khoá mới, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhân dịp này, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã phát động đại biểu ủng hộ 1 ngày lương hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Đại hội Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Các đại biểu ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

