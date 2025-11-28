Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 27/11, Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tới dự có đồng chí Khổng Sơn Thành - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: Công đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Vĩnh Phúc; Công đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Vĩnh Phúc; Công đoàn Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn Vĩnh Phúc. Đơn vị hiện có 193 đoàn viên. Tư tưởng của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động ổn định; tin tưởng và gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy chế của cơ quan.

Đơn vị luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ; tích cực xây dựng nếp sống văn hoá công sở... Điều kiện làm việc của viên chức, người lao động được đảm bảo; 100% đoàn viên được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Công đoàn luôn quan tâm thăm hỏi, động viên kịp thời khi đoàn viên và gia đình gặp ốm đau, hoạn nạn.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong giai đoạn tới.

Đại hội thống nhất mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030: Đổi mới hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp, thu hút đoàn viên và người lao động; hoàn thiện phương thức hoạt động phục vụ, phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh cán bộ chủ chốt Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

