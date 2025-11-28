ĐBQH tỉnh Phú Thọ góp ý vào dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi)

Sáng 28/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi). Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ) nhấn mạnh yêu cầu phân cấp mạnh mẽ, bỏ danh mục dự án trong quy hoạch và thiết lập cơ chế xử lý mâu thuẫn giữa các loại quy hoạch theo hướng linh hoạt, thực chất. Đại biểu cho rằng, dự thảo tạo bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý, song cần tiếp tục chỉnh lý để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả thi.

Đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung bày tỏ nhất trí cao với việc phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch tỉnh theo khoản 4, Điều 9 của dự thảo Luật. Đại biểu cho rằng, đây là bước đi phù hợp với chủ trương của Đảng về phân quyền, phân cấp mạnh mẽ, đồng thời khắc phục hàng loạt bất cập đã bộc lộ trong giai đoạn triển khai quy hoạch thời kỳ 2021–2030.

Đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung phát biểu tại phiên thảo luận.

Theo đại biểu, việc trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tỉnh đã gây quá tải ở cấp Trung ương, làm chậm tiến độ thực hiện chiến lược phát triển của địa phương, làm mờ vai trò tự chịu trách nhiệm và không phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, đại biểu nhấn mạnh cần tiếp tục rà soát để bảo đảm sự thống nhất giữa Luật Quy hoạch (sửa đổi) và dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, tránh việc các thành phố có kinh tế - xã hội phát triển nhanh hơn, năng động hơn, có nhiều cán bộ và công chức có năng lực chuyên môn cao nhưng lại không có cơ chế quản lý phát triển linh hoạt bằng các địa phương khác.

Đại biểu đánh giá cao điểm đột phá của dự thảo là loại bỏ danh mục dự án khỏi nội dung quy hoạch, bởi trong thời gian qua, việc ấn định danh mục quá chi tiết đã gây điểm nghẽn cho đầu tư, kinh doanh, tạo rủi ro “chạy dự án” và làm giảm tính linh hoạt của công tác quy hoạch.

Mâu thuẫn giữa các loại quy hoạch hiện nay xuất phát từ việc thiếu chia sẻ thông tin, phối hợp lỏng lẻo và pháp luật chồng chéo. Đại biểu nhấn mạnh, Luật phải có cơ chế xử lý mâu thuẫn nhanh nhất để dự án không bị ách tắc. Dự thảo đã đặt ra nguyên tắc xử lý mâu thuẫn, cho phép triển khai dự án song song với điều chỉnh quy hoạch, nhưng cần có tiêu chí cụ thể để xác định quy hoạch nào cần điều chỉnh khi xảy ra mâu thuẫn. Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa quy hoạch chi tiết ngành với quy hoạch tỉnh, bảo đảm tính kết nối, đồng bộ và hài hòa với hiện trạng phát triển của địa phương.

Bùi Hiển

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh