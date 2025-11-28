Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Hòa Bình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX

Ngày 28/11, tại phường Kỳ Sơn, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Hòa Bình gồm các đồng chí: Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình; Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thu Hà - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Dung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kỳ Sơn; Nguyễn Thị Ngọc Vân - Phó Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình đã tiếp xúc với 180 cử tri các phường: Kỳ Sơn, Hòa Bình, Tân Hòa, Thống Nhất và xã Thịnh Minh trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri cụm Hòa Bình.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Hòa Bình đã thông tin kết quả Kỳ họp thứ Nhất và Kỳ họp chuyên đề thứ Nhất, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX; thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri các xã, phường cụm Hòa Bình bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá cao hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian qua. Trên tinh thần tập trung, dân chủ, cử tri các xã, phường cụm Hòa Bình đã nêu một số ý kiến, kiến nghị: Quan tâm đầu tư một số tuyến đường giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính liên quan đến đất đai; có chính sách hỗ trợ cho các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh.

Cử tri xã Thịnh Minh kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Cử tri xã Thịnh Minh đề nghị tỉnh sớm chỉ đạo tiến hành thanh tra và có kết luận cụ thể để UBND xã có cơ sở hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục, trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng quy định, chấm dứt tình trạng tồn đọng. Đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh hướng tuyến Dự án đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà (giai đoạn 1) để bảo vệ các hộ dân ven sông khi mưa lũ.

Cử tri phường Kỳ Sơn nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri phường Tân Hòa phản ánh trên địa bàn xóm Bún có 2 điểm sạt lở trên trục đường 70B rất nghiêm trọng do ảnh hưởng mưa lũ, tuyến đường xe trọng tải lớn đi lại nhiều, nguy cơ sẽ sập đường, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cho tu sửa; sớm đầu tư thi công đường Triệu Phục Linh thuộc tổ 6.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm tiếp thu và giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm đã tiếp thu và giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm. Đồng thời giao bộ phận tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tới HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Hòa Bình đề nghị lãnh đạo các xã, phường chỉ đạo rà soát, xem xét, giải quyết đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

