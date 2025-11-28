Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Đào Xá

Chiều 28/11, tại xã Đào Xá, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Thanh Thủy – Tam Nông gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Huyền – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh; Đinh Văn Huynh – Phó Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh; Phạm Thị Thu Hương – TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Bác sĩ Trung tâm Y tế Thanh Thủy tiếp xúc cử tri các xã: Đào Xá, Tu Vũ, Thanh Thủy trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin kết quả Kỳ họp thứ Nhất và các kỳ họp chuyên đề thứ Nhất, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX; thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri bày tỏ vui mừng trước những kết quả tại các kỳ họp; đồng thời thẳng thắn kiến nghị tới Tổ đại biểu HĐND tỉnh một số nội dung như: Đề nghị tạo điều kiện sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 317A (tuyến từ cầu Trung Hà lên Tu Vũ) và tuyến 316B nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của Nhân dân; xem xét đầu tư xây dựng hệ thống mương tiêu úng tại khu vực xã Sơn Thủy (cũ), hệ thống kè dọc bờ sông Đà thuộc các khu 2, 6, 11, xã Tu Vũ (cũ) để đảm bảo an toàn sản xuất và giao thông thuận tiện; cải tạo, tu bổ Đình Đào Xá đã xuống cấp; điều chỉnh, tăng tỷ lệ điều tiết nguồn thu thuế cho địa phương, giúp các xã chủ động nguồn thu trên địa bàn.

Cử tri cũng mong muốn được hỗ trợ trang thiết bị cho các khu dân cư nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận chuyển đổi số một cách thiết thực, hiệu quả; đề nghị xem xét tăng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở khu dân cư.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Thanh Thủy – Tam Nông đã tiếp thu, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm; tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tới HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền tiếp thu, giải đáp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Huy Thắng