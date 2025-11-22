Người giữ lửa sân khấu kịch

Là một trong những điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030, diễn viên kịch Trần Quang Thắng - Trưởng phòng Nghệ thuật, Nhà hát Lạc Hồng (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) luôn đam mê, giữ lửa và truyền lửa cho sân khấu kịch. 20 năm biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu, anh vẫn hồi hộp trước mỗi vai diễn, vẫn trăn trở khi khán giả thưa vắng hay một cảnh diễn chưa tròn trịa.

Diễn viên Trần Quang Thắng - Trưởng phòng Nghệ thuật, Nhà hát Lạc Hồng.

Anh Trần Quang Thắng, sinh năm 1983, bắt đầu sự nghiệp biểu diễn tại Đoàn kịch nói Phú Thọ từ năm 2005 - thời điểm sân khấu địa phương còn nhiều gian khó, lịch biểu diễn thưa thớt. Chính sự đam mê ánh đèn sân khấu đã giúp anh từng bước khẳng định bản thân, từ một diễn viên trẻ đến người được tin tưởng trên nhiều sàn diễn lớn. Năm 2018, anh được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Nghệ thuật và tổ chức biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ. Đến năm 2024, được bổ nhiệm Trưởng phòng hành chính - kỹ thuật; sau khi sáp nhập các đoàn nghệ thuật của 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình thành Nhà hát Lạc Hồng, anh đảm nhận chức vụ Trưởng phòng Nghệ thuật.

20 năm gắn bó với sân khấu kịch nói, anh Thắng để lại dấu ấn qua hàng loạt vai diễn đậm chiều sâu nội tâm. Đặc biệt, 2 vai diễn đã giúp anh giành được Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2021, 2024 là vai ông Khánh trong vở “Tình bạn và công lý” của tác giả Minh Nguyệt, đạo diễn NSND Lê Hùng và vai Trọng Thủy trong “Chiếc áo thiên nga” của tác giả Lê Duy Hạnh, đạo diễn NSND Lê Hùng. Tuy cả hai vai diễn đều rất khó, đầy thử thách bởi nhân vật chịu nhiều giằng xé tâm lý, đòi hỏi diễn viên phải có sự tiết chế và khả năng bộc lộ mâu thuẫn nội tâm sắc sảo, nhưng với diễn xuất của anh, vai diễn lại có chiều sâu mới, nhân văn hơn, giàu trăn trở, được khán giả đón nhận và đánh giá cao.

Anh Trần Quang Thắng thường xuyên trao đổi, chia sẻ kỹ thuật biểu diễn với các diễn viên

Không chỉ là diễn viên tài năng, anh Thắng còn là người kiến tạo những chuyển biến mới trong hoạt động chuyên môn của Nhà hát Lạc Hồng. Từ khi được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Nghệ thuật, phụ trách phòng hành chính - tổng hợp của đơn vị, anh chú trọng việc ứng dụng công nghệ để đưa sân khấu đến gần công chúng. Anh chủ động phối hợp ghi hình, dựng lại các tiết mục, chương trình của Nhà hát để phát trên sóng của Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ và đưa lên nền tảng số. Nhờ đó, nhiều vở diễn vốn chỉ xuất hiện trong nhà hát đã tiếp cận hàng nghìn khán giả. Ngoài ra, anh còn tham mưu nội dung kịch bản, phối hợp tổ chức tập luyện và biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phục vụ Nhân dân. Bên cạnh đó, anh còn đề xuất với Ban lãnh đạo một số giải pháp để xây dựng chương trình nghệ thuật mới có nội dung chủ đề sâu sắc.

Để có được kết quả như ngày hôm nay, anh Thắng luôn cố gắng học tập từ các cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp và đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn công tác của bản thân để tham mưu, đề xuất đúng đắn và kịp thời cho Ban lãnh đạo Nhà hát về các hoạt động được giao phụ trách. Đối với sự nghiệp diễn xuất, anh học hỏi từ bạn bè, đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật biểu diễn, từ đó vận dụng sáng tạo vào các vai diễn. Chia sẻ về những giải thưởng, anh Thắng cho biết: “Giải thưởng chính là nguồn động viên lớn đối với tôi, đồng thời tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục sáng tạo, tham mưu với ban lãnh đạo xây dựng và củng cố vị thế mới cho đơn vị nghệ thuật”.

Dù hiện nay không còn trực tiếp tham gia biểu diễn nhưng anh Thắng vẫn đồng hành cùng các diễn viên trong các buổi tập luyện. Thỉnh thoảng, anh vẫn cùng đoàn đi biểu diễn để nắm bắt và điều chỉnh chương trình, đồng thời chia sẻ, hướng dẫn các diễn viên trẻ kỹ thuật biểu diễn, chỉ bảo về đài từ, xây dựng hình tượng nhân vật... Anh Thắng tâm sự: “Nghiệp diễn ngấm vào máu rồi nên dù không phải đi diễn nữa nhưng đam mê vẫn không thể bỏ. Tôi vẫn thường xuyên theo dõi sát sao những buổi tập luyện, biểu diễn của các đồng nghiệp, chỉ bảo họ những chỗ chưa phù hợp để vở kịch được hay hơn, đấy cũng chính là cách để tôi giữ lửa nghề”.

Đam mê với ánh đèn sân khấu, diễn viên Trần Quang Thắng đã và đang đảm đương tốt trách nhiệm giữ lửa và truyền lửa cho các thế hệ diễn viên của Nhà hát Lạc Hồng, để xây dựng nên các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, độc đáo, phục vụ nhu cầu thụ hưởng văn hoá của người dân.

Lê Thương