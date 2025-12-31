Nông dân Đất Tổ thi đua yêu nước

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về thi đua yêu nước, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh xác định, thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với lợi ích thiết thực của hội viên và được cụ thể hóa bằng phong trào, phần việc và có kết quả cụ thể. Trên cơ sở đó, Hội Nông dân các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở, lấy hiệu quả làm thước đo.

Mô hình trồng bưởi của nông dân Lê Ngọc Bắc- khu Đồng Mầu, xã Chí Đám mang lại thu nhập gần 300 triệu đồng/năm.

Đồng chí Lý Quang Đại – Phó Trưởng Ban Công tác Nông dân, Hội Nông dân tỉnh cho biết: Từ định hướng “Điểm then chốt của thi đua là tính thực chất. Qua đó, nông dân nâng cao thu nhập, tổ chức Hội được củng cố và niềm tin của hội viên với Đảng ngày càng được tăng cường", Hội Nông dân tỉnh tiếp tục xác định phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là phong trào trọng tâm, xuyên suốt, phản ánh rõ nét nhất tinh thần thi đua yêu nước trong nông dân.

Các cấp Hội đã cụ thể hóa phong trào bằng nhiều phần việc thiết thực: vận động hội viên đăng ký thi đua hằng năm, tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn; hướng dẫn sản xuất nông nghiệp an toàn; kết nối thị trường tiêu thụ nông sản. Năm 2025, 100% cơ sở Hội triển khai phong trào; toàn tỉnh có trên 287.400 hộ hội viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi; trên 187.200 hộ đạt danh hiệu các cấp, đạt 141,8% chỉ tiêu.

Thi đua yêu nước trong nông dân còn được thể hiện sinh động thông qua phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Hội viên nông dân tích cực hiến đất, góp ngày công, đóng góp nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; thực hiện cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn; tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; hưởng ứng các chương trình y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua đó, vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ngày càng được khẳng định rõ nét. Một nội dung quan trọng khác thể hiện tinh thần thi đua yêu nước là phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã gắn với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của từng địa phương.

Năm 2025, toàn tỉnh thành lập mới 80 tổ hợp tác, 16 hợp tác xã nông nghiệp, thu hút 20.374 hội viên tham gia; Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng trên 23,5 tỷ đồng, đạt 197,2% chỉ tiêu, tạo nguồn lực quan trọng để hội viên mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập.

Nhiều điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi xuất hiện, minh chứng cho hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước. Điển hình như mô hình trồng bưởi an toàn của ông Lê Ngọc Bắc - khu Đồng Mầu, xã Chí Đám. Nhận rõ lợi thế vùng đất phù hợp với bưởi, ông Bắc chuyển đổi toàn bộ diện tích sang trồng bưởi an toàn, lấy chất lượng làm giá trị cốt lõi, đồng thời áp dụng kỹ thuật canh tác. Nhờ kiên trì và sự đồng hành của Hội Nông dân xã Chí Đám trong tư vấn quy trình và kết nối tiêu thụ, ông Bắc đã làm chủ kỹ thuật, cho ra sản phẩm bưởi đặc sản chất lượng đồng đều, mẫu mã đẹp. Hiện vườn bưởi đạt sản lượng 5-7 vạn quả/năm, giữ giá ổn định, đem lại thu nhập gần 300 triệu đồng/vụ và tạo việc làm cho lao động địa phương. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Bắc còn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hội viên trồng bưởi chất lượng cao, góp phần phát triển vùng bưởi đặc sản địa phương.

Có thể khẳng định, thi đua yêu nước trong các cấp Hội Nông dân đã được cụ thể hóa bằng những phong trào thiết thực, phần việc rõ ràng và kết quả thực chất, bền vững. Những thành tựu đó không chỉ là thành tích chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV mà còn là nền tảng quan trọng để tiếp tục xây dựng giai cấp nông dân hiện đại, bản lĩnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Anh Thơ