Trao 150 suất quà Tết tặng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 13/2, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với chùa Chàng Đông cùng phật tử và cán bộ, chiến sĩ các phòng Tổ chức cán bộ, Hậu cần - Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các nhà tài trợ trao quà tặng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, các nhà tài trợ đã trao 150 suất quà tặng bệnh nhân nghèo, bệnh nhân chạy thận, bệnh nhân điều trị tại bệnh viện dịp Tết. Trong đó, tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh tặng 50 suất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 100 suất, mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng tiền mặt và sữa, bánh chưng.
Cán bộ, chiến sĩ các phòng Tổ chức cán bộ, Hậu cần - Công an tỉnh Phú Thọ trao quà tặng gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, các nhà hảo tâm nhằm chia sẻ những khó khăn với bệnh nhân trước thềm Xuân mới. Qua đó, động viên bệnh nhân có thêm niềm tin, động lực tiếp tục điều trị bệnh.
Đức Anh
