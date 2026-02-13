Lan tỏa yêu thương trước thềm Xuân Bính Ngọ

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong không khí hối hả của những ngày cuối năm, các hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đang diễn ra sôi nổi. Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, những chuyến xe chở nặng nghĩa tình đã vượt qua sương mù, đèo dốc để mang cái Tết ấm áp đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Câu lạc bộ Thiện Tâm Thanh Oai, xã Thanh Minh, thành phố Hà Nội trao quà tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn xã Pà Cò.

Càng gần đến Tết, tiết trời vùng cao càng trở nên khắc nghiệt. Những ngày này, dẫu sương mù bao phủ dày đặc, những cung đường đèo dốc trơn trượt cũng không ngăn được bước chân của những tấm lòng thiện nguyện. Tại xã vùng cao Pà Cò, không khí như ấm lại bởi sự xuất hiện của đoàn thiện nguyện Câu lạc bộ (CLB) Thiện Tâm Thanh Oai, xã Thanh Minh, thành phố Hà Nội. Trong đợt này, CLB đã trao tặng 200 suất quà với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Đây là món quà thiết thực giúp bà con yên tâm vui xuân, đón Tết.

Được nhận quà dịp này, bà Bùi Thị Duyên, sinh năm 1962, trú tại xóm Cun – một hộ cận nghèo của xã không giấu nổi sự xúc động, bà Duyên chia sẻ: Gia đình khó khăn nên Tết đến lo cái ăn, cái mặc cho các cháu cũng vất vả. Nay được các đoàn thiện nguyện và Hội CTĐ tỉnh quan tâm tặng quà, gạo, nhu yếu phẩm tôi mừng lắm.

Bà Nguyễn Thị Vinh - Chủ nhiệm CLB Thiện Tâm Thanh Oai, người đã đồng hành cùng các hoạt động nhân đạo suốt nhiều năm qua bày tỏ: Đây là năm thứ 11 tôi và các thành viên CLB mang niềm vui đến không chỉ xã Pà Cò mà còn ở nhiều nơi trên cả nước. Nhìn nụ cười của bà con khi nhận quà, mọi mệt mỏi sau quãng đường dài của các thành viên trong đoàn như tan biến. Chúng tôi chỉ mong góp một phần nhỏ bé để đem Tết đến sớm với những hộ còn nhiều khó khăn.

Người dân đến “Chợ Tết nhân ái” được tổ chức tại xã Nật Sơn để tham gia các hoạt động hỗ trợ thiết thực như cắt tóc miễn phí.

Một trong những hoạt động trọng tâm và ấn tượng nhất trong chuỗi chương trình năm nay là “Chợ Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 vừa được tổ chức tại xã Nật Sơn. Đây là chương trình có sự hiệp lực của nhiều CLB, tổ chức, cá nhân và Hội CTĐ các trường học trên địa bàn. Tại phiên chợ đặc biệt này, Ban tổ chức đã trao tặng 500 suất quà, mỗi suất 600.000 đồng với tổng trị giá lên tới hơn 300 triệu đồng. Mỗi suất quà bao gồm quần áo, gạo, nhu yếu phẩm và bánh kẹo Tết. Không chỉ có quà mang về, người dân đến chợ còn được tham gia các hoạt động hỗ trợ thiết thực như cắt tóc miễn phí.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao Chứng nhận tấm lòng vàng nhân đạo cho Câu lạc bộ Thiện Tâm Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Ghi nhận tấm lòng vàng nhân đạo và chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, đồng chí Phạm Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh nhấn mạnh: Các chương trình hỗ trợ, tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn không chỉ là những phần quà vật chất, mà còn là sự quan tâm, tình người, tinh thần “lá lành đùm lá rách”, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Mỗi món quà trao đi là một lời chúc bình an, là niềm hy vọng để bà con có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Các hoạt động này nhằm huy động và kết nối cộng đồng để hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần cho người nghèo, người dễ bị tổn thương.

Trong năm vừa qua, các cấp Hội CTĐ trong toàn tỉnh đã kịp thời vận động và trợ giúp cho hàng chục ngàn người dân trong và ngoài tỉnh bị thiệt hại bởi thiên tai, dịch bệnh, kịp thời khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Các cấp hội đã vận động được gần 143 tỷ đồng, trợ giúp cho 172.837 lượt đối tượng hưởng lợi.

Các phong trào “Tết Nhân ái” năm 2026 tại riêng khu vực phía Nam của tỉnh đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các tập đoàn lớn đến các tổ chức thiện nguyện nhỏ lẻ. Những con số biết nói đã minh chứng cho sức lan tỏa của tinh thần nhân ái. Trong đó phải kể đến các chương trình thiện nguyện của Tập đoàn Thiện Tâm trao 2.000 suất quà với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng tặng hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại các xã Toàn Thắng, Vân Sơn, Bao La, Tân Mai; Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng 200 suất quà, tổng trị giá 130 triệu đồng, tổ chức tại các xã Kim Bôi, An Nghĩa, Kỳ Sơn.

Sự thành công của chuỗi chương trình từ thiện không chỉ nằm ở giá trị vật chất mà còn ở việc lan tỏa niềm tin vào những điều tử tế trong xã hội. Những ánh mắt lấp lánh niềm vui, những cái bắt tay ấm nóng giữa người trao và người nhận chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức sống của phong trào hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán. Với sự chung tay của các đơn vị, cá nhân và các nhà hảo tâm, mọi người dân, mọi gia đình đều có một cái Tết ấm áp, bình an.

Hương Lan