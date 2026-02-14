Thời tiết ngày 14/2: Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù, trưa chiều hửng nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/2, thời tiết các khu vực trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa đất liền và vùng biển. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, sáng sớm xuất hiện mưa nhỏ vài nơi, kèm theo sương mù và sương mù nhẹ rải rác, làm giảm tầm nhìn.

Tại phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết tương tự khi có mưa nhỏ vài nơi vào sáng sớm, xuất hiện sương mù nhẹ rải rác. Đến trưa, chiều trời nắng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất và đi lại. Dù vậy, nền nhiệt về đêm và sáng sớm vẫn ở mức thấp, trời rét, cần đề phòng các tác động bất lợi đến sức khỏe.

Bắc Bộ trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ.

Các khu vực khác trên cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Hình thái thời tiết này nhìn chung không gây ảnh hưởng lớn, song người dân cần theo dõi các bản tin cập nhật để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.

Trên biển, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp hơn. Trong ngày 14/2, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7, sóng biển cao trên 2 m, gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và khai thác thủy sản.

Bên cạnh đó, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Khánh Hòa đến TP Hồ Chí Minh có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng biển cao từ 2 - 4 m. Điều kiện thời tiết xấu khiến toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo ngư dân và chủ phương tiện theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi hoạt động trên biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, sương mù và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, sương mù và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP. Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Theo baotintuc.vn