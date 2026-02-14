Tết sum vầy ở Tasa

Những đôi bàn tay vốn quen với dây chuyền sản xuất, máy móc, thiết bị... những ngày cận Tết lại khéo léo tỉa hoa, gói bánh, trang trí gian hàng xuân rực rỡ. Nhiều năm nay, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, Công ty Cổ phần Tasa Group lại tổ chức chương trình “Tết sum vầy” nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Bà Tạ Thị Minh Thu - Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: “Thời gian qua, doanh nghiệp luôn phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn quan tâm thực hiện tốt các chính sách phúc lợi. Đặc biệt dịp Tết cổ truyền, công ty phối hợp tổ chức Công đoàn tổ chức chuỗi hoạt động “Tết sum vầy”. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài và chung sức hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị."

Các tổ công đoàn chăm chút, chuẩn bị cho các gian hàng Tết của đơn vị mình.

Những ngày vừa qua, không khí chuẩn bị trưng bày gian hàng Tết tại TASA diễn ra sôi nổi, ấm áp. Những nụ cười rạng rỡ, những khoảnh khắc vui vẻ và tinh thần gắn kết lan tỏa khắp các tổ công đoàn. Mỗi gian hàng tuy không cầu kỳ, nhưng lại mang đậm dấu ấn riêng và chứa đựng trọn vẹn tâm huyết, sự sáng tạo và tình cảm của cán bộ, nhân viên, người lao động dành cho hoạt động chung. Từng vật dụng nhỏ, từng chi tiết trang trí đều được chuẩn bị bằng sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm. Qua phần thuyết trình, mỗi đội lại muốn truyền tải một thông điệp về ngày Tết với sự sum họp, yêu thương, đủ đầy. Không gian Công ty ngập tràn trong sắc đỏ, trong rực rỡ của hoa lá mùa Xuân.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Bùi Văn Trung - Phân xưởng Men màu cho biết: Đây không chỉ là sân chơi bổ ích giúp đoàn viên, người lao động giao lưu, học hỏi mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao tinh thần đoàn kết trong doanh nghiệp. Thông qua hoạt động, người lao động thêm gắn bó với đơn vị, cùng xây dựng môi trường làm việc thân thiện, nhân văn.

Không gian rực rỡ sắc màu của mùa Xuân, Tết cổ truyền được những người lao động tự tay trang trí .

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là Hội thi gói bánh chưng với sự tham gia của 12 đội đến từ các tổ công đoàn. Từng đôi tay tỉ mỉ nâng niu chiếc lá dong, đong đầy hạt gạo, gói trọn tâm huyết vào từng chiếc bánh. Không chỉ thể hiện sự khéo léo, mỗi sản phẩm còn là kết tinh của tinh thần phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên. Qua hội thi, hình ảnh những nụ cười rạng rỡ, những phút giây sẻ chia, hỗ trợ lẫn nhau đã góp phần tạo nên một không khí ấm áp, gắn kết, đúng với tinh thần “TASA - Kiến tạo an nhiên”.

Hội thi không chỉ mang đến niềm vui ngày Tết mà còn lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, hun đúc thêm tình đồng nghiệp và động lực để mỗi cán bộ, nhân viên, người lao động tiếp tục đồng hành, cống hiến vì sự phát triển chung của TASA Group.

Công ty trao quà Tết cho cán bộ, nhân viên và người lao động.

Trước đó, Công ty Cổ phần TASA Group đã tổ chức chương trình “Tết đến sớm, yêu thương lan tỏa” trao quà Tết đến toàn thể cán bộ, công nhân viên. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là tấm lòng, sự quan tâm và tri ân của ban lãnh đạo Công ty dành cho những nỗ lực, đóng góp bền bỉ của cán bộ, nhân viên, người lao động trong suốt một năm qua. Đó là lời cảm ơn chân thành vì sự đồng hành, gắn bó và tinh thần trách nhiệm của mỗi người trên chặng đường phát triển chung của TASA Group.

Trong chương trình Tiệc tất niên 2026, gần 300 phần quà với tổng trị giá trên 500 triệu đồng đã được trao đến tay cán bộ, nhân viên, người lao động qua phần bốc thăm trúng thưởng.

Chị Nguyễn Thị Hà - Xưởng KCS chia sẻ: Hôm nay mình rất may mắn khi là một trong những người may mắn nhận được phần quà của Công ty. Hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho một năm hạnh phúc, thành công của cả gia đình.

“Tết sum vầy” không chỉ là hoạt động chăm lo phúc lợi mà còn là sợi dây kết nối bền chặt giữa doanh nghiệp và người lao động. Từ những gian hàng xuân rực rỡ đến những chiếc bánh chưng xanh, từ phần quà nghĩa tình đến những nụ cười ấm áp – tất cả đã tạo nên một mùa xuân trọn vẹn yêu thương tại TASA Group.

