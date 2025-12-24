Giáo dục
174 học sinh Trường Tiểu học Tân Dân đạt giải Toán tư duy Bebras 2025

174 học sinh Trường Tiểu học Tân Dân, phường Việt Trì đạt giải tại Kỳ thi thách thức tư duy thuật Toán Bebras năm 2025, tăng 76 giải so với năm học trước.

174 học sinh Trường Tiểu học Tân Dân đạt giải Toán tư duy Bebras 2025

Cô và trò Trường Tiểu học Tân Dân

Thành tích cụ thể gồm: 39 học sinh đạt Giải Xuất sắc (Huy chương), 135 học sinh đạt Giỏi. Kỳ thi thách thức tư duy thuật Toán Bebras là sân chơi trí tuệ uy tín, hướng tới việc phát triển tư duy thuật toán, logic, khả năng giải quyết vấn đề và nền tảng công nghệ số cho học sinh phổ thông. Kết quả ấn tượng của học sinh Trường Tiểu học Tân Dân không chỉ thể hiện năng lực tư duy nổi trội của các em mà còn khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Thành công này là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực, tinh thần ham học hỏi của học sinh; sự tận tâm, sáng tạo trong giảng dạy của đội ngũ giáo viên; đồng thời là kết quả của sự quan tâm, đồng hành tích cực từ các bậc phụ huynh.

Thông qua những sân chơi trí tuệ bổ ích, học sinh Trường Tiểu học Tân Dân sẽ tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê học tập, phát triển tư duy khoa học và tự tin chinh phục những thử thách mới trong tương lai.

Hiền Mai


