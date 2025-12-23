Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội tại khu vực Việt Trì

Ngày 23/12, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố Việt Trì (cũ). Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Vũ Việt Văn kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu Nhà ở xã hội cao tầng NO3 (phường Nông Trang).

Khu Nhà ở xã hội cao tầng NO3 thuộc địa bàn phường Nông Trang, do Công ty cổ phần Cát Lợi Holding làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 580 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Tại thực địa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ thi công và làm việc với chủ đầu tư. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến hoạt động đổ thải, chủ động tìm kiếm vị trí đổ thải phù hợp, có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, chấp thuận; đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, hỗ trợ nhằm sớm giải quyết vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để có mặt bằng thi công dự án. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý chủ đầu tư cần chuẩn bị kỹ lưỡng các thủ tục liên quan đến mua bán nhà ở xã hội, xây dựng phương án bán và quy trình xét duyệt đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định, tránh tình trạng lúng túng khi dự án đủ điều kiện mở bán. Việc triển khai dự án phải bảo đảm tiến độ đề ra, trong đó chú trọng an toàn lao động và chất lượng công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng cử cán bộ chuyên môn theo dõi sát sao quá trình triển khai dự án; yêu cầu các cơ quan quản lý Nhà nước và chủ đầu tư nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm công trình được xây dựng đúng quy chuẩn, có chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài của người dân, không để phát sinh những vấn đề gây bức xúc trong dư luận. Trong quá trình thi công, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa ô nhiễm tiếng ồn và không khí, không để ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực xung quanh công trường.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Khu nhà ở xã hội Thành Công, phường Thanh Miếu.

Tại Khu nhà ở xã hội Thành Công, phường Thanh Miếu do Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Đất Việt làm chủ đầu tư với quy mô 0,73ha, 279 căn hộ (21 tầng nổi, 1 tầng hầm). Hiện nay đã thi công xong phần diện tích tái định cư và bàn giao cho địa phương.

Quá trình triển khai dự án gặp không ít khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc; giá nhân công, vật liệu xây dựng tăng cao; ảnh hưởng của mưa bão kéo dài và điều kiện mặt bằng thi công chật hẹp... Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, cùng các sở, ngành liên quan trong việc theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cùng quyết tâm cao của nhà đầu tư, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ.

Sau khi trực tiếp kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của chủ đầu tư, ý kiến của các cơ quan chuyên môn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh: Đây là một trong những công trình đầu tiên dự kiến được đưa vào sử dụng sau khi sáp nhập tỉnh, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu thi công tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đặt chất lượng công trình lên hàng đầu. Các thủ tục liên quan đến mua, bán, xét duyệt đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội cần được rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu địa phương và các cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã kiểm tra tiến độ dự án Khu đô thị mới Trưng Vương tại phường Việt Trì do Công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ Phú Đức làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng.

Đối với dự án này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu phường Việt Trì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Chủ đầu tư cần chủ động xây dựng kế hoạch, các điều kiện cần thiết để có thể triển khai thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng.

Lê Hoàng