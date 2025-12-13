Văn học - Nghệ thuật
Phú Thọ giành Huy chương Vàng Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc

Ngày 12/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng khai mạc Triển lãm ảnh và trao giải Liên hoan Ảnh nghệ thuật miền núi phía Bắc lần thứ 24, năm 2025 với chủ đề “Đất và người miền núi phía Bắc trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Nghệ sĩ Đỗ Ngọc Thành (Phú Thọ) thứ 2 bên trái nhận Huy chương Vàng với tác phẩm “Khói lửa thao trường”

Dự lễ khai mạc có lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên.

Cuộc thi đã nhận được 1.753 ảnh của 254 tác giả thuộc 9 tỉnh, miền núi phía Bắc gồm: Tuyên Quang, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên. Qua chấm chọn của Hội đồng giám khảo, Ban tổ chức lựa chọn được 86 tác giả, với 136 tác phẩm, gồm 108 ảnh đơn, 28 bộ ảnh xuất sắc nhất tham gia trưng bày triển lãm và chấm giải.

Kết quả, Ban tổ chức trao 2 Huy chương Vàng cho tác phẩm "Chinh phục và khám phá Tà Xùa” của tác giả Trần Trung Hiếu (Lào Cai) và tác phẩm “Khói lửa thao trường” của tác giả Đỗ Ngọc Thành (Phú Thọ); trao 4 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng, 8 giải Khuyến khích và 3 giải đồng đội, Giải đồng đội thuộc về đoàn Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng.

