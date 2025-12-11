Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn năm 2025

Ngày 11/12, Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với Trường THPT Việt Trì tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) hướng dẫn về kỹ năng lái xe gắn máy, xe máy điện cho hơn 1.600 học sinh toàn trường.

Báo cáo viên truyền đạt thông tin, phổ biến kiến kỹ năng lái xe gắn máy, xe máy điện.

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được nghe báo cáo viên của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh truyền đạt thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cũng như các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ATGT trên các lĩnh vực đường bộ và đặc biệt hướng dẫn các em học sinh kỹ năng lái xe an toàn đối với các loại xe gắn máy, xe máy điện.

Phân tích đấu tranh lên án các lỗi vi phạm trật tự ATGT chủ yếu ở lứa tuổi học sinh, như: Không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi theo quy định, phóng nhanh, vượt ẩu; vi phạm quy định về biển báo, vạch kẻ đường; không chấp hành tín hiệu đèn, nhất là các hành vi sử dụng điện thoại...

Các em cũng được phân biệt các loại phương tiện xe được sử dụng theo độ tuổi, cách đội mũ bảo hiểm đúng cách, trải nghiệm sa hình sát hạch lái xe; phổ biến tuyên truyền về mức xử phạt, hình thức xử phạt khi vi phạm giao thông, những hậu quả về sức khỏe, gánh nặng về bệnh tật, kinh tế và cho xã hội, di chứng do tai nạn giao thông gây ra... Qua đó, giúp các em nắm bắt kỹ năng lái xe an toàn, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

Các em học sinh được cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) hướng dẫn tham gia thực hành sa hình

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được thực hành sa hình theo một số tình huống giao thông cụ thể và qua đó nhận được những thông tin bổ ích.

Toàn cảnh buổi thực hành sa hình tại Trường THPT Việt Trì

Theo kế hoạch, năm học 2025-2026, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở GD&ĐT triển khai tới 100% học sinh các trường THPT và cơ sở GDNN chương trình hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn trên địa bàn tỉnh.

Hương Giang