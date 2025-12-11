SEA Games 33: Tuyển Karate nữ đem về huy chương Vàng thứ 5

Sau thành tích 4 huy chương Vàng ở ngày thi đấu đầu tiên 10/12, Đoàn Thể thao Việt Nam phải chờ đến đầu giờ chiều 11/12 để có tấm huy chương Vàng tiếp theo.

Đội tuyển Karate Việt Nam thi đấu nội dung Kata đồng đội nữ.

Ngày 11/12, các nữ vận động viên Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm và Hoàng Thị Thu Uyên đã vượt qua đội chủ nhà Thái Lan giành huy chương Vàng SEA Games 33 trong nội dung quyền biểu diễn karate đồng đội nữ.

Đây cũng là tấm huy chương Vàng đầu tiên của bộ môn Karate.

Karate là môn võ trọng điểm của Đoàn Thể thao Việt Nam với 19 tuyển thủ tham dự các nội dung kumite và kata nam – nữ. Đáng chú ý, kỳ đại hội năm nay không có kata cá nhân nam – nữ, chỉ thi đấu kata đồng đội.

Về điều lệ, SEA Games 33 chỉ cho phép các đoàn đăng ký 12/15 nội dung karate, riêng chủ nhà Thái Lan có quyền tham gia toàn bộ.

Trước đó, bộ môn karate (Cục Thể dục Thể thao Việt Nam) đã chính thức công bố mức thưởng nóng dành cho các võ sỹ nếu giành huy chương tại SEA Games 33.

Theo đó, mỗi tấm huy chương Vàng karate sẽ được thưởng nóng 10 triệu đồng, huy chương Bạc 7 triệu đồng và huy chương Đồng 5 triệu đồng. Đây là nguồn khích lệ được huy động từ các nhà tài trợ và nguồn lực xã hội hóa nhằm cổ vũ tinh thần thi đấu cho đội tuyển.

