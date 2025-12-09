Man Utd đại thắng đội chót bảng Ngoại hạng Anh

Tiền vệ Bruno Fernandes lập cú đúp, giúp Man Utd hạ chủ nhà Wolverhampton 4-1 ở trận đấu muộn vòng 15 Ngoại hạng Anh.

Đây là trận thắng đậm nhất của Man Utd ở Ngoại hạng Anh năm nay, trước đối thủ mới có hai điểm sau 15 vòng. Fernandes tỏa sáng khi ghi dấu giày vào ba bàn, giúp “Quỷ đỏ” leo sáu bậc, lên đứng thứ sáu. Họ chỉ còn cách vị trí thứ tư của Crystal Palace một điểm.

Man Utd phung phí nhiều cơ hội tốt trước khi mở tỷ số ở phút 25 từ một tình huống lập bập. Tiền vệ chủ nhà Joao Gomes trượt ngã mất bóng nguy hiểm trước cấm địa. Tiền đạo Matheus Cunha có bóng, chuyền ngang nhưng hơi non khiến Bruno Fernandes trượt ngã trong cấm địa. Sau khi bật dậy, thủ quân đội khách sút trúng đùi thủ môn Sam Johnstone, bật vào lưới.

Tình huống Bruno Fernandes (số 8) mở tỷ số cho Man Utd trước Wolverhampton trên sân Molineux, thành phố Wolverhampton, Vương quốc Anh tối 8/12/2025. Ảnh: Reuters

Dẫn bàn, nhưng Man Utd lại dần đánh mất thế trận về cuối hiệp một. Điều đó khiến họ phải trả giá bằng bàn gỡ hòa của Wolves. Từ quả tạt của hậu vệ David Moller Wolfe bên trái, tiền vệ Jean-Ricner Bellegarde ngả người vô-lê đẹp mắt về góc xa khiến thủ thành Senne Lammens không kịp đổ người.

Đây là bàn đầu tiên của Wolves kể từ tháng 10. Trước trận này, chủ nhà trải qua chuỗi năm trận toàn thua, không ghi được bàn nào.

Tuy nhiên, Man Utd sớm lấy lại thế trận sau giờ giải lao. Phút 51, từ pha tắc bóng tốt của Luke Shaw, đội khách phản công nhanh. Cunha chọc khe cho Diogo Dalot lao lên bên trái, đối mặt thủ môn. Hậu vệ Bồ Đào Nha không sút mà căng ngang dọn cỗ cho Bryan Mbeumo đệm vào lưới trống. Dứt chuỗi bốn trận tịt ngòi trên mọi đấu trường, tiền đạo Cameroon chỉ tay về phía Dalot và Cunha để tri ân.

Bàn thắng này giúp Man Utd dễ đá hơn hẳn. Sau đó 11 phút, từ quả tạt như đặt của Fernandes bên phải, tiền vệ Mason Mount thoát xuống phá bẫy việt vị rồi vô-lê chìm khiến thủ môn Johnstone đừng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

Fernandes mừng bàn ấn định tỷ số 4-1 cho Man Utd. Ảnh: Reuters

Đoàn quân Ruben Amorim đặt dấu chấm hết cho Wolves ở phút 82, với cú sút phạt đền thành công của Fernandes. Quả 11m tới từ cú vô-lê của Amad Diallo trúng tay hậu vệ Yerson Mosquera. Trọng tài Michael Salisbury phải nhờ VAR mới phát hiện được pha cản bóng bằng tay của Mosquera.

Sau bàn thua này, hàng loạt khán giả sân Molineux kéo nhau ra về. Trong những khán giả còn lại, hầu hết tỏ ra buồn bã, có người nhìn đi chỗ khác, người thì quay hẳn lưng xuống sân. Với tình thế hiện tại, Wolves sẽ cần phép màu nếu muốn trụ hạng.

Ở vòng 16, Man Utd tiếp tục đá muộn nhất vào tối thứ Hai 15/12, gặp Bournemouth trên sân Old Trafford.

