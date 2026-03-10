5 tuyển thủ nữ Iran được Australia cấp thị thực nhân đạo

Thủ tướng Anthony Albanese xác nhận 5 thành viên tuyển nữ Iran đã được cấp thị thực nhân đạo, sau những tranh cãi về việc không hát quốc ca trước trận ra quân tại giải Asian Cup 2026.

Những tuyển thủ này là Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh và Mona Hamoudi. Thủ tướng Albanese cho biết các quan chức Australia đã nỗ lực giải quyết vụ việc trong thời gian sớm nhất và những cầu thủ này đã được chuyển đến nơi an toàn. Lời đề nghị tương tự cũng được mở rộng cho các thành viên còn lại của đội tuyển nữ Iran.

“Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ các thành viên khác trong đội”, ông Albanese nói trong cuộc họp ngày 10/3. "Đây là sự việc rất nhạy cảm và quyền quyết định thuộc về họ. Nhưng chúng tôi muốn nhắn nhủ rằng, nếu các bạn cần giúp đỡ, chúng tôi luôn sẵn sàng".

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia Tony Burke gặp gỡ các tuyển thủ Iran ở Asian Cup 2026 nữ.

Hôm 9/3, báo Mỹ New York Times cho biết các cuộc đàm phán khẩn cấp giữa FIFA, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Chính phủ Australia đang diễn ra nhằm xem xét khả năng gia hạn thời gian lưu trú của tuyển nữ Iran tại nước này vì lý do an toàn. Nguồn tin này khẳng định chưa có chuyến bay nào được đặt để đưa họ trở lại Iran, đồng thời nhấn mạnh vụ việc có thể diễn biến nhanh chóng và khó lường.

Theo kế hoạch, tuyển nữ Iran sẽ rời Gold Coast, Australia vào ngày 9/3 sau trận cuối tại vòng chung kết Asian Cup 2026 gặp Philippines. Tại giải này, Iran toàn thua ba trận, không còn cơ hội đi tiếp.

Phóng viên Raha Pourbakhsh của kênh truyền hình Iran International TV tiết lộ có ít nhất 7 tuyển thủ nữ Iran đã rời khỏi khách sạn của đội tuyển, và 5 người trong số đó đã nộp đơn xin tị nạn lên Cảnh sát Liên bang Australia. Nguồn tin này còn bổ sung rằng gia đình của ba trong số 5 cầu thủ này đã bị đe dọa. Hiện tung tích của ít nhất hai cầu thủ khác chưa rõ sau khi rời khách sạn.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social ngày 9/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng sẽ là một “sai lầm nhân đạo tồi tệ” nếu Australia để tuyển nữ Iran quay về nước, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ cấp quyền tị nạn cho họ nếu quốc gia thuộc châu Đại Dương không thực hiện. Động thái này diễn ra sau khi chính quyền ông Trump áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với người Iran vào năm ngoái.

Một cuộc nói chuyện đã diễn ra sau đó giữa ông Trump và Thủ tướng Albanese, với xác nhận từ Tổng thống Mỹ rằng 5 tuyển thủ Iran đã “được lo liệu xong” và “những người còn lại đang trong tiến trình”.

Trong khi đó, Phó Tổng thống thứ nhất của Iran là Mohammad Reza Aref khẳng định chính phủ của ông sẽ đảm bảo an ninh cho các cầu thủ khi họ về nước. “Iran luôn rộng mở vòng tay chào đón những người con của mình”, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời ông Aref.

Nguồn cơn sự việc

Trong trận mở màn gặp Hàn Quốc ngày 2/3, các tuyển thủ Iran đã không hát quốc ca, hành động được những người theo chủ trương cứng rắn trong nước xem là hành động phản quốc, bị dán nhãn là “những kẻ phản bội thời chiến”. Người dẫn chương trình truyền hình Iran Mohammad Reza Shahbazi tuyên bố đội bóng cần phải bị xử lý “nghiêm khắc”. Trước đó, tuyển nam nước này cũng từng có hành động tương tự tại World Cup 2022 ở Qatar.

Các nguồn tin từ đài Mỹ CNN nói rằng các tuyển thủ nữ Iran đã bị buộc phải hát quốc ca trước trận đấu thứ hai gặp Australia ngày 5/3. Đến ngày 8/3, trước trận thua Philippines 0-2, họ lại tiếp tục hát quốc ca và thực hiện nghi thức chào kiểu quân đội.

Các nữ tuyển thủ Iran im lặng trong khi thực hiện nghi thức trước trận đấu Hàn Quốc ngày 2/3.

Sau thất bại ở trận cuối vòng bảng Asian Cup 2026, những người ủng hộ đã bao vây xe buýt của tuyển nữ Iran, hét lên yêu cầu cảnh sát “hãy cứu các cô gái của chúng tôi” khi xe lăn bánh.

Nhà hoạt động nhân quyền và là thành viên cộng đồng người Iran tại địa phương Hadi Karimi, cho biết những người đứng bên ngoài có thể thấy rõ ít nhất ba cầu thủ bên trong xe ra dấu tay cầu cứu quốc tế (Signal for Help). Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với đội tỏ ra hoài nghi về việc các thành viên có biết ý nghĩa của dấu tay đó hay không.

Đồng CEO của Hội đồng Tị nạn Australia Paul Power khẳng định các nhà hoạt động không chỉ lo ngại về phản ứng của chính quyền Iran đối với việc các cầu thủ không hát quốc ca, mà còn về những bình luận “đáng báo động” đi kèm. “Khi đánh giá rủi ro hồi hương, vấn đề không chỉ là chính phủ sẽ phản ứng thế nào, mà còn là cách những đối tượng khác có khả năng gây hại sẽ phản ứng ra sao”, ông nói.

Tại họp báo sau trận đấu hôm 8/3, HLV trưởng tuyển nữ Iran Marziyeh Jafari tuyên bố đội tuyển rất muốn về nhà. “Cá nhân tôi muốn trở về nước càng sớm càng tốt để ở bên đồng bào và gia đình mình”, bà nói.

Theo vnexpress.net