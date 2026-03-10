Liên Sơn chủ động chuẩn bị cho ngày bầu cử

Chỉ còn ít ngày nữa, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại xã Liên Sơn, không khí chuẩn bị cho ngày hội của Nhân dân đang diễn ra khẩn trương, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ xã đến các khu dân cư.

Toàn xã có 7 đơn vị bầu cử, 39 khu vực bỏ phiếu; cử tri sẽ lựa chọn 21 đại biểu HĐND xã trong tổng số 35 ứng cử viên. Đồng thời, cử tri trên địa bàn còn tham gia bầu 5 đại biểu HĐND tỉnh trong số 8 ứng cử viên và 3 đại biểu Quốc hội trong số 5 ứng cử viên theo quy định của Luật Bầu cử.

Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử đại biểu HĐND xã Liên Sơn, nhiệm kỳ 2026-2031 với cử tri tại khu dân cư.

Tăng cường nghiệp vụ cho tổ chức bầu cử

Để bảo đảm các khâu tổ chức bầu cử được triển khai đúng quy định, thống nhất và hạn chế tối đa sai sót, ngày 2/3/2026, đội ngũ cán bộ phụ trách công tác bầu cử của xã Liên Sơn đã tham gia hội nghị tập huấn nghiệp vụ theo hình thức trực tuyến. Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề then chốt trong quá trình tổ chức bầu cử: quy trình lập và niêm yết danh sách cử tri, cách thức chuẩn bị khu vực bỏ phiếu, trình tự kiểm phiếu, lập biên bản, tổng hợp kết quả, cùng các phương án xử lý những tình huống có thể phát sinh trong ngày bầu cử.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp cụ thể các vướng mắc từ cơ sở. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ tham gia tổ chức bầu cử được củng cố kiến thức pháp lý, nắm rõ quy trình nghiệp vụ và những yêu cầu chặt chẽ trong từng khâu thực hiện. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để các tổ bầu cử chủ động trong điều hành, bảo đảm mọi hoạt động diễn ra đúng luật, thống nhất và thông suốt trong ngày bỏ phiếu.

Song song với việc trang bị nghiệp vụ cho đội ngũ làm nhiệm vụ, xã Liên Sơn cũng tiến hành rà soát toàn diện công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu. Trách nhiệm của từng thành viên trong các tổ bầu cử được phân công cụ thể, gắn với từng phần việc. Các điểm bỏ phiếu được kiểm tra lại điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống trang trí, niêm yết danh sách cử tri, nội quy phòng bỏ phiếu và các tài liệu phục vụ bầu cử; đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu.

Đồng chí Bùi Quốc Hoàn - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Liên Sơn cho biết: Công tác tập huấn nghiệp vụ có ý nghĩa rất quan trọng, giúp các tổ bầu cử nắm chắc quy trình, thực hiện đúng quy định của Luật Bầu cử. Xã Liên Sơn xác định từng khâu phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ lập danh sách cử tri, bố trí khu vực bỏ phiếu đến công tác bảo đảm an ninh trật tự. Mục tiêu là tổ chức cuộc bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn và thuận lợi nhất cho Nhân dân. Trong thời gian tới, Ủy ban bầu cử xã sẽ tiếp tục rà soát kỹ các phần việc còn lại, đặc biệt là việc kiểm tra lần cuối điều kiện tại các khu vực bỏ phiếu, đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Sôi nổi các hoạt động vận động bầu cử

Song song với công tác chuẩn bị về tổ chức, hoạt động vận động bầu cử trên địa bàn xã Liên Sơn cũng được triển khai đúng quy định, tạo điều kiện để cử tri hiểu rõ hơn về chương trình hành động của các ứng cử viên.

Từ ngày 3-5/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND xã đã bắt đầu tiếp xúc cử tri tại nhà văn hóa các xóm. Tại các hội nghị tiếp xúc, sau khi nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã giới thiệu tóm tắt tiểu sử từng ứng cử viên, các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri. Nội dung các chương trình hành động tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với sự phát triển của địa phương như thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri và công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu xóm Phú Ngọc, xã Liên Sơn, bảo đảm các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra đúng quy định.

Không khí các hội nghị diễn ra dân chủ, cởi mở. Nhiều cử tri thẳng thắn trao đổi, bày tỏ mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, thường xuyên lắng nghe và phản ánh kịp thời những kiến nghị từ cơ sở. Những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội hay nâng cao chất lượng dịch vụ công cũng được cử tri đề cập, qua đó thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của người dân đối với sự phát triển chung của địa phương.

Qua các cuộc tiếp xúc, nhiều cử tri đánh giá cao tinh thần chuẩn bị nghiêm túc của các ứng cử viên cũng như cách thức tổ chức hội nghị của địa phương. Không chỉ là hoạt động vận động bầu cử theo quy định của pháp luật, các hội nghị còn trở thành dịp để cử tri trực tiếp gửi gắm kỳ vọng về một đội ngũ đại biểu HĐND có bản lĩnh, trách nhiệm và gắn bó với cơ sở.

Từ nay đến ngày bầu cử, xã Liên Sơn tiếp tục rà soát kỹ các điều kiện tổ chức, đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Khi từng công việc được triển khai chặt chẽ, từ tập huấn nghiệp vụ đến vận động bầu cử, có thể thấy rõ sự chủ động của địa phương trong chuẩn bị cho ngày hội lớn. Đó cũng là nền tảng quan trọng để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, qua đó lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Nguyễn Yến