Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 12

Ngày 10/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc Đơn vị bầu cử số 12 gồm các ông, bà: Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Ngọc Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Thị Huấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyệt Đức; Phùng Minh Quân - Phó trưởng Phòng nghiệp vụ III (cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy); Bùi Quang Việt - Phó Ban công tác Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Huyền Trang - Công ty Cổ phần CNCTech Thăng Long đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Tam Hồng, Liên Châu và Nguyệt Đức.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri xã Tam Hồng.

Sau khi Ủy ban MTTQ xã giới thiệu tóm tắt tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Đại biểu, cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Các ứng cử viên khẳng định, với kinh nghiệm qua nhiều vị trí công tác, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn.

Trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; phát triển nông nghiệp sạch gắn với phát huy giá trị văn hóa tâm linh vùng Đất Tổ; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo việc làm cho người lao động.

Đồng thời, không ngừng rèn luyện phẩm chất của người đại biểu dân cử với tinh thần tận tâm, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Cử tri xã Tam Hồng bày tỏ niềm tin, kỳ vọng đối với các ứng cử viên.

Cử tri xã Liên Châu phát biểu tại hội nghị.

Cử tri tại các địa phương đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời bày tỏ mong muốn, nếu trúng cử, các đại biểu sẽ quan tâm giải quyết những kiến nghị của cử tri như: Xây dựng cơ chế duy trì vận hành dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc; duy trì hệ thống điện chiếu sáng; quan tâm hơn đến công tác an sinh xã hội tại cơ sở, hỗ trợ kinh phí xử lý môi trường nông thôn, cải tạo kênh mương tưới tiêu phục vụ nông nghiệp.

Cử tri cũng đề nghị các đại biểu tiếp tục lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Kim Liên - Đức Thiện