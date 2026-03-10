Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thịnh Minh

Sáng 10/3, đồng chí Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại xã Thịnh Minh. Tham gia đoàn có đồng chí Quách Thế Ngọc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh cùng đoàn công tác kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 21, xã Thịnh Minh.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử xã Thịnh Minh, công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai nghiêm túc, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đảng ủy, UBND và Ủy ban Bầu cử xã đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân liên quan, bảo đảm thực hiện đúng quy trình và tiến độ theo quy định.

Đến nay, xã đã thành lập 5 ban bầu cử, 29 tổ bầu cử tương ứng với 29 khu vực bỏ phiếu. Toàn xã có 13.329 cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND xã; số đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031 được bầu là 19 đại biểu, từ 33 người ứng cử sau hiệp thương. Trong cơ cấu ứng cử viên có 12 nữ (chiếm 36,3%), 25 người dân tộc thiểu số (chiếm 75,7%), bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh cùng đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu.

Công tác hiệp thương được thực hiện đúng trình tự, với 3 vòng hiệp thương do Ủy ban MTTQ xã chủ trì. Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác đối với người ứng cử được tổ chức dân chủ, công khai; kết quả 100% cử tri tham dự hội nghị nhất trí với danh sách giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã. Danh sách trích ngang và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đã được niêm yết tại trụ sở xã và các khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định.

Công tác tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh với nhiều hình thức như phát trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; đăng tải 20 tin, bài trên trang thông tin điện tử xã; treo 58 khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền; niêm yết 10 bảng biểu về các mốc thời gian bầu cử tại trụ sở Đảng ủy, UBND xã và các khu vực bỏ phiếu.

Xã cũng đã triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND xã thực hiện vận động bầu cử từ ngày 28/2 - 13/3. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được chú trọng. Ủy ban Bầu cử xã đã thành lập các tiểu ban phục vụ bầu cử, phối hợp với Công an xã xây dựng phương án bảo vệ các hội nghị liên quan đến bầu cử và các khu vực bỏ phiếu. Đến thời điểm hiện tại, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.

Các khu vực bỏ phiếu được trang trí rực rỡ, sẵn sàng cho ngày bầu cử 15/3.

Qua kiểm tra thực tế tại một số khu vực bỏ phiếu, đồng chí Bùi Thị Minh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của xã Thịnh Minh trong triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình; rà soát, cập nhật chính xác danh sách cử tri; chuẩn bị tốt phiếu bầu, hòm phiếu và trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, xã cần tăng cường nắm tình hình cơ sở, chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn tuyệt đối tại các khu vực bỏ phiếu, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Hồng Duyên