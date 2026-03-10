Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Vân Phú

Sáng 10/3, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn phường Vân Phú. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bỏ phiếu khu 1A Vân Phú.

Theo báo cáo, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được phường Vân Phú triển khai đồng bộ, đúng tiến độ và đúng luật định. Toàn phường có 33 tổ bầu cử thuộc 6 đơn vị bầu cử và 33 khu vực bỏ phiếu với gần 25.700 cử tri, gồm 29 khu vực bỏ phiếu của các khu dân cư và 4 khu vực bỏ phiếu riêng của 4 đơn vị vũ trang.

Đến thời điểm hiện tại, việc tập huấn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử, chuẩn bị cơ sở vật chất, hòm phiếu, tài liệu; phát thẻ cử tri đã cơ bản hoàn tất. Công tác trang trí khánh tiết tại các điểm bỏ phiếu đang được khẩn trương hoàn thiện, tạo không khí trang trọng, phấn khởi hướng về ngày hội non sông.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bỏ phiếu khu 1A Vân Phú.

Trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, trao đổi với các thành viên tổ bầu cử tại điểm bỏ phiếu khu 1A Vân Phú và khu 3 Vân Phú, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử và các tổ bầu cử của phường trong việc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị, bảo đảm đúng quy trình, tiến độ theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bỏ phiếu khu 1A Vân Phú.

Đồng chí nhấn mạnh: Ngày bầu cử đang đến rất gần, vì vậy địa phương cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các khâu; bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử; quản lý và cập nhật chính xác danh sách cử tri; đẩy mạnh tuyên truyền về ngày bầu cử, địa điểm và thời gian bỏ phiếu bằng nhiều hình thức để cử tri nắm rõ và tích cực tham gia thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bỏ phiếu khu 3 Vân Phú.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm của các tổ bầu cử; tiếp tục tập huấn, quán triệt quy trình nghiệp vụ cho lực lượng tham gia phục vụ bầu cử, đặc biệt trong công tác kiểm phiếu, bảo đảm thực hiện khoa học, chính xác, đúng thời gian, quy định của pháp luật. Đồng thời chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại khu vực bỏ phiếu, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; bố trí lực lượng đón tiếp, hướng dẫn, sắp xếp lối vào, ra theo trật tự hợp lý, thuận tiện cho cử tri tham gia bỏ phiếu, góp phần tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra dân chủ, an toàn và thành công.

Đinh Vũ