Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại phường Vân Phú

Sáng 10/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri phường Vân Phú.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp xúc cử tri phường Vân Phú.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông, bà: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vương Thị Bẩy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Ngọc Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vân Phú; Nguyễn Tuấn Cường (Thượng tọa Thích Minh Nghiêm) - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh; Nguyễn Việt Quỳnh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Tuyết Lan - Phó Trưởng phòng Tài chính, Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính; Nguyễn Anh Tuấn - Công chức Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị, UBND phường Vân Phú; Lê Thị Kiều Trang - Công chức phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Vân Phú.

Ông Bùi Văn Quang trình bày chương trình hành động.

Bà Vương Thị Bẩy trình bày chương trình hành động.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên.

Trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang và các ứng cử viên khẳng định sẽ giữ gìn tư cách, đạo đức, phẩm chất và sự gương mẫu của người cán bộ của Đảng, người đại biểu của Nhân dân, giữ gìn niềm tin của Nhân dân; tận tâm thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử; gắn bó với địa phương và cơ sở, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động của mình.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn trình bày chương trình hành động.

Ông Nguyễn Tuấn Cường (Thượng tọa Thích Minh Nghiêm) trình bày chương trình hành động.

Ông Nguyễn Việt Quỳnh trình bày chương trình hành động.

Đồng thời không ngừng nâng cao năng lực công tác; tích cực nghiên cứu, tham gia xây dựng, hoàn thiện các chính sách, nghị quyết của HĐND tỉnh; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là những chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân, người lao động, các nhóm yếu thế trong xã hội, đóng góp tích cực cho sự nghiệp đẩy mạnh đổi mới, phát triển nhanh, bền vững của đất nước và tỉnh Phú Thọ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan trình bày chương trình hành động.

Ông Nguyễn Anh Tuấn trình bày chương trình hành động.

Bà Lê Thị Kiều Trang trình bày chương trình hành động.

Trên cương vị công tác hiện nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cho biết sẽ cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đưa Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri phường Vân Phú đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và bày tỏ mong muốn các đại biểu khi trúng cử sẽ gần gũi, lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân; thực hiện hiệu quả chương trình hành động đã đề ra. Đồng thời mong muốn các đại biểu tận tâm, tận lực, đóng góp trí tuệ, phát huy kinh nghiệm công tác trong việc xây dựng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước. Trong đó, quan tâm hơn đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách và người có công, góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang tiếp thu ý kiến của cử tri tại hội nghị.

Tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri phường Vân Phú, thay mặt cho các ứng cử viên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cam kết, nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; đem năng lực, trí tuệ, tâm huyết, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới; thực hiện tốt hoạt động giám sát, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với một số kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trực tiếp trao đổi, làm rõ và giải đáp cụ thể tại hội nghị; cung cấp thêm thông tin để cử tri nắm rõ chủ trương, định hướng và lộ trình thực hiện.

Đối với những đề xuất, kiến nghị thuộc phạm vi giải quyết của địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Đảng ủy, UBND phường kiểm tra, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Đinh Vũ