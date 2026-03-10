Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Bằng Luân

Ngày 10/3, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã Bằng Luân.

Đoàn công tác kiểm tra khu vực niêm yết danh sách các ứng cử viên và danh sách cử tri tại khu dân cư số 2, xã Bằng Luân.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy, Ủy ban Bầu cử (UBBC) xã Bằng Luân đã niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đúng tiến độ quy định, đảm bảo trang trọng, dễ tiếp cận.

Theo báo cáo của UBBC xã, trên địa bàn có 21 tổ bầu cử tại 21 khu vực bỏ phiếu. Sau hội nghị hiệp thương lần ba, số lượng đại biểu HĐND xã được bầu 18 đại biểu, tổng số người được giới thiệu ứng cử là 30 người. Các tổ giúp việc đã thực hiện niêm yết danh sách cử tri theo đúng thời gian quy định.

Hiện nay, UBBC xã tập trung rà soát các điều kiện, cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu; hoàn thành trang trí khánh tiết theo quy định, chuẩn bị hòm phiếu...

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã Bằng Luân được triển khai đầy đủ, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch.

Đoàn công tác kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất tại khu vực bỏ phiếu.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải ghi nhận những nỗ lực của xã Bằng Luân trong việc thành lập UBBC đúng thời gian, quy định. Các thành viên UBBC xã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu và tổ chức triển khai các nhiệm vụ bầu cử theo kế hoạch. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được thực hiện tập trung, thống nhất; sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức có liên quan chặt chẽ, kịp thời.

Đồng chí lưu ý, thời gian từ nay đến ngày bầu cử 15/3 khối lượng công việc phải thực hiện nhiều, xã cần tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị cùng tích cực tham gia, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công tốt đẹp.

Đức Anh